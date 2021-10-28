Финансовые показатели компании

Доход от реализации составил 106,2 миллиарда гривен . Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом расходы составили 104,13 миллиарда гривен . Для сравнения в прошлом году они составили 91,9 миллиарда гривен.

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После отчисления всех налоговых платежей (4,9 миллиарда гривен), компания вышла в минус – в первом полугодии "Нафтогаз" понес убытки на 1,65 миллиарда гривен . Это значительно меньше, чем в первом полугодии 2020 года – 11,54 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Второй квартал был традиционно более прибыльным для НАК "Нафтогаза". Компания получила 8,5 млрд гривен чистого дохода.

Каким было первое полугодие для других компаний