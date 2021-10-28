Финансовые показатели компании

  • Доход от реализации составил 106,2 миллиарда гривен. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
  • При этом расходы составили 104,13 миллиарда гривен. Для сравнения в прошлом году они составили 91,9 миллиарда гривен.

Полезно Атаки каждые 39 секунд: как уберечься от киберпреступников

После отчисления всех налоговых платежей (4,9 миллиарда гривен), компания вышла в минус – в первом полугодии "Нафтогаз" понес убытки на 1,65 миллиарда гривен. Это значительно меньше, чем в первом полугодии 2020 года – 11,54 миллиарда гривен.

Каким было первое полугодие для других компаний

  • За первое полугодие 2021 года высокую прибыль получила госкомпания Укргидроэнерго (6,2 миллиарда гривен) и Оператор газотранспортной системы Украины – 5,6 миллиарда гривен.
  • В то же время существенный ущерб понесла "Укрзализныця" 1,4 миллиарда гривен.