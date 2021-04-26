Убегают на частных самолетах: почему богатые люди Индии массово покидают страну
Самые богатые люди в Индии бегут из страны на частных самолетах. Индия зафиксировала очередной мировой рекорд по суточному заражению на COVID-19.
Источник:Business Insider
Куда бегут богачи Индии
Индийские богачи платят тысячи долларов, чтобы вылететь из страны. Одним из самых популярных направлений являются Объединенные Арабские Эмираты. Правда, с 25 апреля страна запретила въезд путешественникам из Индии на 10 дней.
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Это абсолютное безумие. У нас завтра (24 апреля) 12 рейсов в Дубаи, и каждый рейс полностью заполнен,
– заявил представитель Air Charter Service India.
- Люди начали арендовать частные самолеты. Так, 13-местный самолет из Мумбаи в Дубаи стоит 38 тысяч долларов. А шестиместный – 31 тысяч долларов.
- Летали также в Британию до того, как страна также запретила въезд индийцам. Такая поездка обходилась в более 100 тысяч фунтов стерлингов за частный самолет.
- Жители Индии также выбирают Таиланд как временное пристанище от коронавируса.
Ситуация с коронавирусом в Индии
Уже пятый день подряд Индия устанавливает мировой рекорд по суточному заражения коронавирус. За прошедшие сутки, 25 апреля, в Индии заболели 353 тысяче человек. Всего в Индии заразились 17,31 миллиона человек.
В Нью-Дели каждые 4 минуты один человек умирает от COVID-19. ЕС, Великобритания и США пообещали помочь.
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