Самые богатые люди в Индии бегут из страны на частных самолетах. Индия зафиксировала очередной мировой рекорд по суточному заражению на COVID-19.

Куда бегут богачи Индии

Индийские богачи платят тысячи долларов , чтобы вылететь из страны. Одним из самых популярных направлений являются Объединенные Арабские Эмираты. Правда, с 25 апреля страна запретила въезд путешественникам из Индии на 10 дней.

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Это абсолютное безумие. У нас завтра (24 апреля) 12 рейсов в Дубаи, и каждый рейс полностью заполнен,

– заявил представитель Air Charter Service India.

Люди начали арендовать частные самолеты. Так, 13-местный самолет из Мумбаи в Дубаи стоит 38 тысяч долларов. А шестиместный – 31 тысяч долларов.

Летали также в Британию до того, как страна также запретила въезд индийцам. Такая поездка обходилась в более 100 тысяч фунтов стерлингов за частный самолет.

Жители Индии также выбирают Таиланд как временное пристанище от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Индии

Уже пятый день подряд Индия устанавливает мировой рекорд по суточному заражения коронавирус. За прошедшие сутки, 25 апреля, в Индии заболели 353 тысяче человек . Всего в Индии заразились 17,31 миллиона человек.