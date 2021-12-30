В Великобритании начали массово скупать то, о чем забыли более 30 лет назад
Источник:BPI
Жители Великобритании начали массово скупать виниловые пластинки. Объемы продаж достигли максимума последних более 30 лет.
Невероятный спрос вызвали виниловые релизы легендарной шведской группы Abba и новый альбом Adele. Официальные итоги наиболее продаваемых пластинок издание BPI планирует опубликовать 4 января, однако уже сейчас можно с уверенностью назвать лидеров.
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Спрос на виниловые пластинки
Лидером продаж винила в Великобритании стал первый за 40 лет альбом ABBA под названием "Voyage". В первую неделю после релиза было распродано более 30 тысяч пластинок. К слову, это самый лучший результат для винилового альбома во всем мире за историю 21 века.
Кроме этого, огромный спрос накануне новогодних праздников имели такие виниловые релизы певцов и групп:
- Adele – "30";
- Fleetwood Mac – "Rumors";
- Ed Sheeran – "=";
- Amy Winehouse – "Back To Black".
Добавим, что в 2021 году было продано более 5 миллионов виниловых пластинок, что на 8% выше, чем в 2020 году. Британский рынок винила постепенно рос уже 14 лет подряд, при чем сейчас на этот сегмент приходится около четверти всех продаж музыкальных альбомов внутри страны – это рекордный показатель с 1990 года.
При этом CD-диски, похоже, навсегда утратили свою популярность. Ритейлеры рассказывают о снижении продаж на 12% в 2021 году после еще более резкого спада на 27% в 2018 – 2020 годах.
Лидер виниловой продажи "Voyage" от Abba: смотрите видео