В Великобритании начали массово скупать то, о чем забыли более 30 лет назад

Жители Великобритании начали массово скупать виниловые пластинки. Объемы продаж достигли максимума последних более 30 лет.

Невероятный спрос вызвали виниловые релизы легендарной шведской группы Abba и новый альбом Adele. Официальные итоги наиболее продаваемых пластинок издание BPI планирует опубликовать 4 января, однако уже сейчас можно с уверенностью назвать лидеров.

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Спрос на виниловые пластинки

Лидером продаж винила в Великобритании стал первый за 40 лет альбом ABBA под названием "Voyage". В первую неделю после релиза было распродано более 30 тысяч пластинок. К слову, это самый лучший результат для винилового альбома во всем мире за историю 21 века.

Кроме этого, огромный спрос накануне новогодних праздников имели такие виниловые релизы певцов и групп:

Adele – "30";

Fleetwood Mac – "Rumors";

Ed Sheeran – "=";

Amy Winehouse – "Back To Black".

Добавим, что в 2021 году было продано более 5 миллионов виниловых пластинок, что на 8% выше, чем в 2020 году. Британский рынок винила постепенно рос уже 14 лет подряд, при чем сейчас на этот сегмент приходится около четверти всех продаж музыкальных альбомов внутри страны – это рекордный показатель с 1990 года.

При этом CD-диски, похоже, навсегда утратили свою популярность. Ритейлеры рассказывают о снижении продаж на 12% в 2021 году после еще более резкого спада на 27% в 2018 – 2020 годах.

Лидер виниловой продажи "Voyage" от Abba: смотрите видео