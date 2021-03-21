Несмотря на огромные зарплаты: у Tesla возникли проблемы с наймом работников в Германии
Компания Tesla уже долгое время не может найти топ менеджеров и инженеров в Германии. Что мешает Маску завоевать новый рынок - читайте в нашем материале.
Источник:Business Insider
Компания достраивает завод в немецком Грюнхайде и планирует приступить к выпуску новой модели электромобилей Model Y уже в июне.
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Сотни вакансий и огромные зарплаты
В Германии компания также намерена заниматься изготовлением аккумуляторов и электродвигателей. Государство поддерживает проект Маска и инвестирует миллиарды долларов.
Однако большинство из 350 вакансий актуальны. Остаются вакантными даже должности в 25 Guns, группе инженеров, которая непосредственно контактирует с гендиректором компании Маском.
Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что потенциальные кандидаты могут рассчитывать на награду в размере от 148 до 238 тысяч долларов.
Tesla / Фото
Почему сложилась такая ситуация
Рекрутер Инес Торен отметила, что Tesla – новичок на немецком рынке, поэтому откликается так мало людей.
Для производства литий-ионных аккумуляторов в Германии они почти никого не найдут, – подметил Спейкамп.
Параллельно Volkswagen совместно с партнерами планирует построить завод по производству аккумуляторных батарей в Зальцгиттере, а Opel уже строит фабрику в Кайзерслаутерне. Кроме того, ряд китайских компаний начинают свое производство в Саарланде и Эрфурте.
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В таких условиях Tesla должна представить потенциальным кандидатам действительно "вкусное предложение".
Автор: Вита Свирневська
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