Прокурор, ведущий дело, убежден, что ответчик говорит неправду . В антимонопольном иске 2019 года миллиардер констатировал, что "помнит мельчайшие детали". Будет ли Брокман вынужден участвовать в рассмотрении дела, решит судья.

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Самое масштабное налоговое мошенничество за всю историю

Роберт Брокман является известным разработчиком программного обеспечения и владеет 10 патентами . В 2018 году федеральные агенты США совершили рейд в особняке его доверенного лица на Бермудских островах, где нашли документы, свидетельствующие об уклонении миллиардером от уплаты около 2 миллиардов долларов налогов . Это дело стало самым громким среди подобных за всю историю.

В целом, богача обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и других преступлениях.

Брокмана ждало очередное слушание дела в федеральном суде Хьюстона, которое должно было состояться 15 ноября. Однако миллиардер заявил, что не сможет принять в нем участия из-за деменции и проблем с памятью.

Обратите внимание! Forbes оценивает состояние Роберта Брокмана в 4,7 миллиарда долларов. Сейчас он занимает 229 место в рейтинге самых богатых людей мира.

Отказ от участия в судебном заседании

Для оценки психического здоровья Брокман записался на прием к 4 врачам и все они поставили ему диагноз – деменция.

У мистера Брокмана деменция – прогрессирующая и неизлечимая болезнь. Он не способен понять обвинения и должным образом сотрудничать со своей защитой. Он никогда не сможет этого сделать,

– заявили адвокаты миллиардера.

Однако прокурор настаивает, что все врачи, поставившие диагноз, связаны с Медицинским колледжем Бейлора, которому миллиардер пожертвовал более 25 миллионов долларов за последние несколько лет. Поэтому обвинитель требует независимой экспертизы.