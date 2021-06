Наиболее оплачиваемые руководители компаний: почему Маск не заработал ни цента в 2020 году

Средняя зарплата руководителей крупнейших американских компаний в 2020 году достигла 13,4 миллиона долларов США, установив пятый годовой рекорд подряд. И это во времена, когда компании и их лидеры боролись с глобальной пандемией COVID-19. В то же время оказалось, что есть директора, которые заработали в 2020 году только по доллару, а Илон Маск вообще не заработал ни цента.

Большинство руководителей компаний из списка S&P 500 получили надбавку к зарплате в размере 5% или более, поскольку их компании зафиксировали годовой доход акционеров в размере около 8%, согласно анализу данных MyLogIQ, проведенным Wall Street Journal.

Ниже приведены данные о руководителях, которые заработали больше и меньше всех. А также о тех, чьи компании принесли акционерам лучшие и худшие доходы.

Кто заработал больше

1. Чад Ричисон

Глава Paycom / Фото Thesoftwarereport

Основатель компании по расчету заработной платы Paycom в 2020 году заработал 211,13 миллиона долларов, по сравнению с 21,14 миллиона в 2019 году.

2. Роберт Котик

Руководитель Activision Blizzard / Фото Softpedia

Глава одного из крупнейших игроков в мире компьютерных игр, компании Activision Blizzard, в 2020 году заработал 154,61 миллиона долларов, по сравнению с 30,12 миллиона в 2019 году.

3. Леонард Шляйфер

Генеральный директор Regeneron Pharmaceuticals / Фото Getty Images

Соучредитель и исполнительный директор биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, которая известна разработкой первого средства для лечения лихорадки Эбола, в 2020 году заработал 134,35 миллиона долларов, по сравнению с 21,46 миллиона в 2019 году.

4. Хавьер Родригес

Генеральный директор DaVita Inc / Фото Coloradoconcern

Генеральный директор DaVita Inc. предоставляющая услуги почечного диализа через сеть из 2753 амбулаторных центров в Соединенных Штатах, в 2020 году заработал 73,43 миллиона долларов, по сравнению с 16,85 миллиона в 2019 году.

5. Лоуренс Калп

Лоуренс Калп / Фото Barrons

Первый сторонний руководитель General Motors за 126-летнюю историю компании, который возглавил ее в 2018 году, в 2020 году заработал 73,19 миллиона долларов, по сравнению с 24,55 миллиона в 2019 году.

Для наглядности темпов роста оплаты труда гендиректоров мировых компаний подаем вышеуказанные данные в графическом формате.

Заработки гендиректоров в миллионах долларов 2019/2020 года / Фото WSJ

Почему выросли зарплаты: комментарии компаний

Большинство пакетов оплаты труда генеральных директоров состоят преимущественно из акций или опционов на акции, поскольку совета директоров продолжают уделять особое внимание структурам оплаты труда, призванным связать вознаграждение руководителей с состоянием акционеров в целом. В результате, когда цены на акции растут, пакеты вознаграждений могут превышать заявленные цифры.

Рост зарплаты гендиректоров по сравнению со средней недельной оплатой труда / Фото WSJ

У кого маленькая зарплата

Наиболее низкооплачиваемым гендиректором с всех, по крайней мере, в том, что касается заявленной оплаты труда, оказался один из самых богатых руководителей в мире Илон Маск из компании Tesla Inc.

Маск в 2020 году не задекларировал и цента заработной платы / Фото Geatty Images

Он сообщил о нулевом вознаграждении на 2020 год – даже несмотря на то, что он получил опционы на акции на сумму 32 миллиарда долларов в рамках своего пакета вознаграждения за 2018.

Двадцать четыре руководителя компаний из списка S&P 500 заработали в прошлом году меньше чем 5 миллионов долларов. Соучредитель Twitter Inc. Джек Дорси заработал 1,40 доллара в год, а владелец газопровода Kinder Morgan Inc. Стивен Кин заработал лишь 1 доллар.

Twitter отказался от комментариев. Представитель Kinder Morgan сказала, что Кин возмещает компании затраты на его медицинское страхование. Компания Tesla не ответила на просьбу о комментарии.

Наиболее оплачиваемые генеральные директрисы мира

В 2020 году двадцать две женщины руководили компаниями из списка S&P 500 в течение полного года. Их средняя зарплата соответствовала зарплатам среди мужчин – 13,6 миллиона долларов против 13,4 миллиона долларов.

Средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 / Фото WSJ

Руководитель Lockheed Martin Corp. Мериллин Гьюсон, которая часто входит в число самых высокооплачиваемых женщин в индексе S&P 500, в течение прошлого года ушла в отставку, заработав 28,5 миллиона долларов.

Наиболее оплачиваемые в 2020 году руководительницы компании из списка S&P 500 / Фото WSJ

В последнее время несколько женщин были выбраны для управления компаниями, входящими в индекс S&P 500, но не попали в анализ, в частности Джейн Фрейзер с Citigroup Inc. и операционная директриса Starbucks и Walgreens Boots Alliance Inc. Раз Брюэр.

Руководительница AMD Лиза Су / Фото AMD

Наибольшие заработные доходы в 2020 году получила исполнительный директор и президент Advanced Micro Devices, несмотря на то, что ее доход по месту работы в прошлом году принес ей гораздо меньше средств чем в 2019 году. В 2020 году Лиза Су заработала только 27,14 миллиона долларов, в то время, как в 2019 она получила 58,53 миллиона прибыли по месту работы.

Advanced Micro Devices Inc., General Motors Co., Northrop Grumman Corp., Hershey Co. и General Dynamics Corp. отказались от комментариев по оплате труда генеральных директрис.