Российские власти требовали, чтобы компания Twitter удалила сообщения, в которых призывали россиян выходить на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Этого не сделали, поэтому суд оштрафовал сервис. Общая сумма – 8,9 миллионов рублей.

Такое решение принял судья Таганского района Москвы.

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Сначала суд вынес решение о штрафах в 3,3 миллиона рублей и 3,2 миллиона рублей. Позже добавили еще третий штраф в размере 2,4 миллиона рублей. Интересно, что причина всех трех наказаний одинакова – сообщения с призывами к протестам, которые компания отказалась удалять.

Российские власти заявили, что такие сообщения "подвергают жизнь и здоровье пользователей опасности", в частности, отметили детях и подростках, ведь в одном из сообщений призвали выйти на улицы несовершеннолетних.

В Twitter есть 60 суток, чтобы выплатить штрафы. Отсчет начнется с момента, когда решение суда вступят в законную силу. Пока неизвестно, будет ли компания их оспаривать.

Россия против Twitter: что известно