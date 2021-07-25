Это значения на 74% больше, чем данные финансовой отчетности за второй квартал 2020 года.

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При этом выручка , полученная за показ рекламы, в годовом выражении увеличилась на 87% и составила 1,05 миллиарда долларов. "Лицензирование данных" и другие источники доходов принесли компании 137 миллионов долларов.

Рост доходов по всему миру

Более половины всех доходов Twitter – 653 миллионов долларов – пришлось на США. Рост на американском рынке составил 79%. Выручка, полученная в других странах, в годовом выражении увеличилась на 69% и достигла 537 миллионов долларов.

Twitter наконец вышел "в плюс" на фоне миллиардных потерь в прошлом году

Расходы компании по данным финансовой отчетности составили 1,16 миллиарда долларов, и возросли за год на 21% . Таким образом операционный доход Twitter составил 30 миллионов долларов.

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Это отличный показатель для американской компании , ведь во втором квартале 2020 года в Twitter даже и не мечтали о доходах. Тогда усилия были сосредоточены на минимизации операционных потерь, которые за аналогичный период прошлого года составили 274 миллиона долларов.

Гендиректор Twitter Джек Дорси наконец получил положительные финансовые показатели / Фото AFP