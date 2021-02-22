Хотели конкурировать с TikTok: компания Twitter пыталась купить индийский стартап ShareChat
Американская компания Twitter хотела приобрести индийский стартап ShareChat, который мог бы стать конкурентом популярной сети TikTok. В компании были готовы заплатить за стартап 1,1 миллиарда долларов.
Источник:TechCrunch
Более того, планировалось, что Twitter вложит еще 900 миллионов долларов инвестиций. Однако переговоры потерпели неудачу.
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О том, почему переговоры не закончились успехом – пока не известно. Twitter и ShareChat отказались от комментариев.
► Что известно о ShareChat
Это индийский стартап, которому принадлежит приложение коротких видео Moj. На сегодня капитал ShareChat составляет примерно 260 миллионов долларов.
В приложение Moj есть уже более 80 миллионов пользователей. Всего в компании ShareChat является более 160 миллионов пользователей. В Индии эта сеть получила большую популярность.
Соучредитель и исполнительный директор ShareChat Анкуша Сачдева заявил, что пользователи тратят на сервис в среднем более 30 минут в день.
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