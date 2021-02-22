Американская компания Twitter хотела приобрести индийский стартап ShareChat, который мог бы стать конкурентом популярной сети TikTok. В компании были готовы заплатить за стартап 1,1 миллиарда долларов.

Более того, планировалось, что Twitter вложит еще 900 миллионов долларов инвестиций. Однако переговоры потерпели неудачу.

Интересно 5 советов для бизнеса, которые улучшат жизнь людей: главное из книги Билла Гейтса

О том, почему переговоры не закончились успехом – пока не известно. Twitter и ShareChat отказались от комментариев.

Справка. В Индии запретили приложение TikTok в 2020 году. Это побудило многих местных стартапов и международных гигантов попробовать свои силы и создать похожое приложение, в котором будут короткие видео. Индия также заблокировала еще 49 приложений.

► Что известно о ShareChat

Это индийский стартап, которому принадлежит приложение коротких видео Moj. На сегодня капитал ShareChat составляет примерно 260 миллионов долларов.

В приложение Moj есть уже более 80 миллионов пользователей. Всего в компании ShareChat является более 160 миллионов пользователей. В Индии эта сеть получила большую популярность.

Соучредитель и исполнительный директор ShareChat Анкуша Сачдева заявил, что пользователи тратят на сервис в среднем более 30 минут в день.