Как с помощью технологий Big Data проанализировать туристический потенциал города и развить собственный бизнес – далее в материале.

Более 6 миллионов – именно столько туристов обслужили 2019 года украинские туроператоры и турагенты, по данным Держстата. А общее количество туристов – куда больше. И все же пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для туристической отрасли Украины, только поднималась на ноги.

К теме Город без пробок или туристический потенциал: что делает аналитика больших данных

Бизнес 24 рассказывает, как большие данные, или Big Data, помогают в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнеса, а также какая выгода с того для развития городов и регионов.

Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, на которое он охотно согласится? Постройте портрет идеального клиента и расширьте имеющуюся базу контактов благодаря технологиям Вig Data от Киевстар Бизнес.

Как большие данные помогут туризму

Увеличить доход

Чтобы доход отеля, магазина или турагентства был максимальным, следует предлагать нужный продукт правильному клиенту в нужный момент с правильной ценой и по правильному пути. Чтобы попасть во все эти "правильные" и "нужные" мишени, вы должны очень четко понимать ситуацию. И большие данные в этом могут пригодиться.

С помощью Big Data можно спрогнозировать повышенный спрос. Каникулы у детей или распродажа авиабилетов, праздники или просто хорошая погода – все эти факторы повышают спрос на гостиничные номера и другие услуги, которыми охотно пользуются туристы. Зная это, туристический бизнес может эффективно корректировать цены: повышать на период роста спроса и, наоборот, предлагать акции, когда спрос падает.

В условиях пандемии, из-за которой в Украине уже третий раз за год ввели локдаун, большие данные играют особенно важную роль. По подсчетам Киевстар, количество внутренних туристов в 2020 году снизилась на 17%. Поэтому бизнесу как никогда актуально понимать, на что ему ожидать.

Определить своего клиента

Маркетинг в туристической отрасли – серьезный вызов, ведь клиенты всегда разные и из разных городов, стран и даже континентов. Каждый владелец бизнеса или менеджер постоянно ставит перед собой вопрос:

Как расширить бизнес?

Где открыть новый отель, ресторан и т.д.?

Какие новые услуги могут заинтересовать моих клиентов?

Эффективна ли реклама моего бизнеса?

Команда Big Data в Киевстар может дать четкий ответ на каждый из этих вопросов. И не важно, спрашивает об этом крупная компания или небольшой локальный бизнес. Оператор мобильной связи с почти 26 миллионами абонентов предлагает построить портрет клиента на основе анализа больших данных.

Как это работает

Для портрета клиента нужен определенный набор его обезличенных характеристик. А именно:

пол;

возраст;

уровень дохода;

социальный статус;

семейное положение;

наличие детей;

место жительства;

как часто клиент путешествует за границу

ли он авто;

какие у него привычки, интересы.

Сформированный портрет клиента помогает сделать предложение более релевантным.

Важно отметить, что 90% абонентов Киевстар обезличены, это абоненты предоплаченной связи. На основании анализа больших данных Киевстар разрабатывает модели, которые с высокой точностью определяют профиль абонента. На основании этих моделей мобильный оператор помогает определить правильный сегмент для продуктов или услуг бизнес заказчиков, а также предоставляет такую ​​услугу как таргетированные SMS-рассылки.



Предлагаемые сервисы и услуги на основе Big Data созданы мобильным оператором. В работе с данными компания придерживается законов Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" и не передает и не продает персональные данные абонентов, в том числе записи разговоров, тексты SMS / MMS и историю браузера третьим лицам. Все аналитические модели с использованием Big Data строятся на основе обезличенных данных.

Достучаться до клиента

В 2020 году лишь на рекламу в медиа мировой бизнес потратил, по данным Statista, 578 миллиардов долларов. Между тем далеко не вся реклама достигла своей целевой аудитории. Как установило исследование европейских рынков, лишь около половины рекламы находит потенциального клиента. Остальные – пустая трата средств.

Допустим, отель в Карпатах хочет привлечь фанатов активного отдыха, ведь рядом – горы, река, множество развлечений. Однако потенциальные клиенты отеля живут в разных городах Украины, поэтому реклама на радиостанциях, билбордах или в соцсетях может оказаться отелю не по карману. Да и зачем такие расходы, если есть дешевый способ напрямую связаться со своей аудиторией?



Отель может удешевить свою рекламу и сделать более эффективной / Фото uvidpustku.com

С помощью таргетированных SMS-рассылок можно без инвестиций в маркетинг достучаться до своей целевой аудитории.

Почему доступно? Вы инвестируете средства в рекламу, которая точно "дойдет" до клиента.

Вы инвестируете средства в рекламу, которая точно "дойдет" до клиента. Почему эффективно? Потому что, во-первых, вы предлагаете свой продукт или услугу клиенту, который в ней уже заинтересован. А во-вторых, люди обращают внимание на SMS, ведь обычно это важные для них сообщение – от почты, банка или службы доставки.

Подробнее Новый "старый" маркетинг: как SMS-рассылка и Big Data помогают масштабировать бизнес

Проводите акцию, чтобы привлечь клиентов? Расскажите о ней SMS-рассылкой именно тем, кому она будет интересна, с помощью Вig Data от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных SMS-рассылок Business Data Solution.

Почему туризм важен для городов

Сделать свой город туристическим не только в интересах турагентств, гостиниц или ресторанов, но и всего общества и города. На самом деле туризм – это серьезная отрасль экономики, на которую приходится более 15% ВВП в 44 странах мира. Например, США зарабатывают на туризме 1,8 триллиона долларов, что составляет 8,6% от ВВП страны, по данным World Travel & Tourism Council.

Даже украинские города входили в топ самых посещаемых городов мира. В частности, Львов 2018 года попал на 80-ю строчку в рейтинге Euromonitor. В том же году туристы потратили во Львове более 150 миллионов гривен. Итак, туристическая отрасль является полезной для города: она развивает инфраструктуру, создает рабочие места и приносит городу средства на текущие нужды.



Львов зарабатывает на туристах / Фото vik.loginova

Алгоритмы Big Data помогают с анализом туристического потенциала. Оператор мобильной связи в обезличенном виде (то есть без имен и фамилий) анализирует мобильность населения, то есть когда абоненты перемещается страной, сигналы базовых станций фиксируются и собираются в большие массивы данных. Проанализировав такой массив данных, аналитики Киевстар строят прогнозы и определяют туристический поток города или региона.

Что с данными делать

Например, вы легко определите, к какой из исторических памятников туристы охладели, а какая, наоборот, уже не выдерживает наплыва посетителей. Имея эту информацию, город может принять решение о реставрации памятника или его дополнительной популяризации.

туристы охладели, а какая, наоборот, уже не выдерживает наплыва посетителей. Имея эту информацию, город может принять решение о реставрации памятника или его дополнительной популяризации. Также данные могут показать, что украинцы, к примеру, охотно посещают морские курорты в июле – августе, а в июне, даже если погода позволяет, больше сидят по домам. Опираясь на эту информацию, курортные города могут организовать фестиваль или другие мероприятия в июне, чтобы привлечь туристов и начать горячий сезон раньше.

Киевстар предлагает множество решений на основе больших данных. Так, с помощью Heatmap (тепловых карт) можно определять самые популярные маршруты туристов. А с помощью триггерных SMS-рассылок оповещать туристов о ваших услугах, когда они рядом с вашим отелем, магазином или рестораном.

Big Data остается для Киевстар стратегическим бизнес-направлением. Потенциал у него – огромный. Ведь аналитика помогает в развитии разумных экосистем, в том числе городских, в частности относительно туристического потенциала или улучшение инфраструктуры. Киевстар имеет все необходимые для развития направления ресурсы: данные, высокотехнологичное оборудование, команду аналитиков и дата-сайентистов, инновационные технологии и возможности,

– комментирует директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков.

Городам важно привлекать туристов так же как любому магазину одежды побудить клиента купить товар именно у него. Туристы вносят большой вклад в бюджет того города, куда путешествуют. На эти средства города или регионы ремонтируют дороги, развивают инфраструктуру, строят новые гостиницы и улучшают жизнь не только туристов, но и горожан. С большими данными принимать решения, что улучшить в регионе или городе и куда инвестировать бюджетные средства, становится легче и эффективнее, ведь они принимаются основательно, а не наугад.

Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, на которое он охотно согласится? Постройте портрет идеального клиента и расширьте имеющуюся базу контактов благодаря технологиям Вig Data от Киевстар Бизнес.