На третий год я захотел кушать, – основатель Preply о том, почему ушел из аспирантуры

Многие украинские студенты объединяют учебу с работой, однако далеко не все аспиранты становятся стартаперами. Доходный бизнес вместо рутинной работы по специальности – то, к чему стремится предприимчивая молодежь.

Соучредитель успешного украинского стартапа Preply Дмитрий Волошин в эксклюзивном интервью Бизнес 24 упомянул о собственном опыте научной деятельности и о том, почему решил стать предпринимателем.

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Что известно о Preply Платформа для изучения около 50 иностранных языков онлайн. На ней пользователь может найти квалифицированного преподавателя из любого уголка мира. Preply входит в рейтинги лучших стартапов с украинскими корнями и неофициально оценивается в сотни миллионов долларов. Стартап основали Сергей Лукьянов, Дмитрий Волошин и Кирилл Бигай.

Почему Дмитрий ушел из аспирантуры

Дмитрий Волошин обучался на аспирантуре в Институте программных систем Национальной академии наук. Именно в это время он встретился с нынешним бизнес-партнером Кириллом Бигаем, с которым и основал успешный стартап Preply.

По словам Дмитрия, аспирантура в Украине – это работа для очень фанатичных людей, которые готовы делать большие научные свершения, получая мизерную зарплату.

Я был готов это делать в течение 2 лет, а на третий год уже захотел кушать,

– вспоминает стартапер.

Предприниматель рассказывает, что относится к людям, которым важна автономия в том, что делать, и разработка собственного продукта всегда вызывала у него любопытство. Оценив свои силы, юноша понял, что имеет очень хорошую компетенцию, а друг Кирилл – тоже. Поэтому парни общим трудом решили создать крутой продукт, которым бы пользовались миллионы людей.

Дмитрий подчеркнул, что создание стартапа – это очень хороший вариант честно заработать деньги в Украине. Именно поэтому юноша покинул аспирантуру и начал заниматься созданием Preply.