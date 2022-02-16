Требовал от предпринимателей до 40 тысяч гривен: в Киеве задержали начальника отдела полиции

Начальник отдела полиции ежемесячно требовал деньги у предпринимателей из Киева. Мужчина угрожал ликвидацией бизнеса, если они откажутся платить "дань".

Столичные оптовые и розничные торговцы пищевой продукцией платили правоохранителю и его подчиненным от 20 до 40 тысяч гривен в месяц. Взамен начальник полицейского отдела обещал им "спокойную коммерческую деятельность".

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Вымогателя задержала СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вымогателя "на горячем" во время получения части взятки от одного из предпринимателей. Начальнику полицейского отдела сообщили о подозрении по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Злоумышленники облагали "данью" оптовых и розничных торговцев продуктами питания в одном из столичных районов. С каждой торговой точки ежемесячно требовали от 20 до 40 тысяч гривен,

– говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время СБУ проверяет информацию о системном злоупотреблении служебным положением другими работниками полицейского отдела, которые являются подчиненными задержанного правоохранителя.

В Киеве задержан начальник полицейского отдела, который требовал "дань" у предпринимателей / Фото СБУ