Toyota возобновит эксплуатацию своих беспилотных автобусов после инцидента с паралимпийцем

Компания Toyota возобновит курсирование своих автономных автобусов e-Palette. Ранее беспилотник сбил паралимпийца с недостатками зрения.

Тогда спортсмен не получил серьезных травм, однако был вынужден отказаться от участия в соревнованиях из-за синяков и ссадин. Теперь транспортные средства получат усиленный контроль со стороны операторов и больше персонала, чтобы избежать подобных инцидентов.

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Авария с участием беспилотного автобуса и паралимпийца: коротко

Член паралимпийской сборной Японии по дзюдо Арамицу Китазоно был сбит автобусом во время пересечения дороги на пешеходном переходе в паралимпийском городке в Токио. Из-за инцидента спортсмен не смог принять участие в своей категории до 81 килограмма.

Датчик транспортного средства обнаружил пешеходный переход и активировал автоматическое торможение. Оператор также применил аварийный тормоз. Однако автобус и пешеход вступили в контакт, прежде чем удалось полностью остановить транспортное средство,

– прокомментировали аварию в Toyota.

Паралимпийца сбил беспилотник производства Toyota | Фото Toyota

Восстановление движения автономных автобусов

Компания заявила о возобновлении движения транспортных средств несмотря на аварийный случай. Totyota отметила, что теперь операторам будет дана возможность контролировать скорость движения автобусов вместе с двумя сотрудниками безопасности на борту вместо одного, чтобы помочь лучше заботиться о пешеходах.

Что известно об автобусах e-Palette Полностью автономные электроавтобусы e-Palette были адаптированы специально к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио компанией Toyota. Транспортные средства имеют большие двери и пандусы, что позволяет группам спортсменов быстро садиться на борт. Автобусы курсируют без водителя, то есть являются беспилотными.

Новые функции безопасности также будут включать более громкие предупредительные звуки, тогда как количество пешеходов на загруженных переходах в паралимпийском городке возрастет с 6 до 20.

Toyota заявила, что будет продолжать улучшать меры безопасности ежедневно, пока спортивный городок не закроется. Компания сотрудничает с полицейским расследованием, которое пытается установить причину аварии.

Извинения исполнительного директора Toyota

Исполнительный директор Toyota Акио Тойода публично извинился за инцидент с паралимпийцем.

Эта авария иллюстрирует, насколько сложным является вопрос беспилотников, когда участники движения – люди с инвалидностью, в том числе с недостатками зрения или слуха,

– заявил Тойода.

По мнению представителя компании, инцидент также указывает на нереалистичность применения автономных транспортных средств на обычных дорогах.