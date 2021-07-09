Японскую компанию ранее раскритиковали за продолжение финансирования республиканцев после 6 января, когда было совершено нападение на Капитолий. Тогда Toyota предоставила около 50 000 долларов пожертвований тем, кто пытался блокировать подтверждение победы Байдена в некоторых штатах.

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После первых обвинений в компании защищали свои действия:

Toyota стремится поддерживать процессы, которые способствуют нашей и мировой демократии,

– заявлял автопроизводитель.

Почему финансирование остановили

Сейчас Toyota обнародовала новую позицию и заявила о приостановлении финансирования любых политических партий и личностей. Также в сообщении упоминается, что их комитет на выборах 2020 года финансировал партии республиканцев и демократов равносильно.

Решение было принято после того, как учреждение CREW обнародовало данные о том, что Toyota предоставила 56 000 долларов 38 из 147 республиканских депутатов, которые проголосовали против избирательной сертификации президента Байдена. CREW также заявила, что это было самой большой суммой, которую компания жертвовала законодателям, которые выступали против признания выборов действительными, и на этом фоне разгорелся скандал.

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Реакция на приостановку финансирования

Решение Toyota все же остановить финансирование политической сферы одобрительно поддержал ряд других компаний. Однако спикер учреждения CREW заявил, что это должно работать не так.

Жаль, что необходимо проводить общественную кампанию давления на предприятия, чтобы заставить их поступать правильно. Однако мы действительно рады, что это сработало,

– прокомментировали в CREW.

К слову, в Microsoft об остановке финансирования политиков, проголосовавших против сертификации Джозефа Байдена, заявили еще в феврале. За тот же период компания перестала жертвовать деньги чиновникам и организациям, которые пытались отменить результаты выборов.

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