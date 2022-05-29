Товары брендов, ушедших из России, начали возвращаться в Россию через Азию

Известные бренды, которые после начала вторжения России в Украину вышли с рынка России, начали возвращаться в страну-агрессор через страны Азии.

Товары поступают через "дружественные" к России страны

Российские СМИ и мониторинг интернет-магазинов страны также пишут, что вскоре можно ожидать поставку брендовых вещей и через другие страны. Конечно, несмотря на действующие санкции.

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Из Европы приходит маленькая часть западных брендов. Это преимущественно Италия, Германия и Польша. В общей сложности около 8% импорта. Однако большинство одежды под европейскими и американскими брендами отшивается в Азии: Индия, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Камбоджа — в сумме еще около 20%.

– отметил российский эксперт.

Он похвастался, что в ближайшее время можно ожидать появления в России брендовой продукции через Сербию и "другие дружественные страны", в частности Турцию, Азербайджан и Иран.

При этом санкции, которые наложены на Россию, не являются препятствием для такой торговли.

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Мол, расчет, вероятно, будет производиться в национальных валютах. Так что опасаться за российский платежный баланс не стоит. Кроме того, эксперт предположил, что свои позиции благодаря такому сотрудничеству укрепит Азербайджан, который не только нефтью сегодня торгует, но и является важным транзитным путем между Индией и Ираном.

Россияне и сами начали возвращать иностранные бренды на рынок через онлайн-магазины, в том числе в телеграмме.

Продавцы предлагают спортивную обувь известных спортивных брендов, объявивших, что вышли или ограничили свое присутствие на российском рынке: Nike, Balenciaga, Ecco, Puma, Converse Chuck Taylor, New Balance, Adidas.

Происхождение товаров – Вьетнам, Китай и т.д. При этом обувь не является пиратской, поскольку производства указанных брендов действительно работают в странах Азии, в частности Вьетнаме и Китае, как Nike или Adidas.

Компания Puma вывела производство обуви из Китая, но перевела во Вьетнам.

К слову, брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay владеет LPP SA. Там заявили, что уходят с российского и китайского рынков.

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