Торговая марка - это своего рода защита бизнеса и одновременно инструмент его продвижения. Рассказываем зачем бизнесу регистрировать собственную торговую марку и как это сделать в Украине.

Что такое торговая марка

ТМ – это уникальное обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. Оно зарегистрировано в законодательном порядке и защищается авторским правом. Это может быть что угодно: слова, цифры, изображения и тому подобное.

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Примерами торговых марок в Украине есть Київстар, Roshen, Наша Ряба, Моршинська. Среди иностранных компаний это Coco Chanel, McDonalds, Adidas, Volvo и множество других.

Как зарегистрировать торговую марку

Нужно подать заявку в "Укрпатент":

Лично или почтой по адресу: улица Глазунова, 1 в Киеве.

Электронно с использованием информационно-телекоммуникационной системы Укрпатента (требуется электронная подпись). Обратите внимание, что так дешевле.

Что следует указать в заявлении

Заявление следует написать на украинском языке и добавить к нему такие документы и информацию:

заявление о регистрации торговой марки, в которой обязательно указываются сведения о заявителе и его адрес;

изображение торговой марки;

перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать торговую марку, сгруппированных по Международной классификации товаров и услуг для регистрации торговых марок (МКТУ).

Все примеры заявок размещены на сайте "Укрпатента".

Сколько это стоит

Цена торговой марки колеблется от 3200 гривен до 266 500 гривен. Рассчитать стоимость поможет онлайн-калькулятор. Цена зависит от:

Количество классов ICCP;

Наличие цвета

Количество заявителей;

Формы представления.

Свидетельство о регистрации торговой марки действительно в течение 10 лет, потом его нужно обновлять.