Финансовая грамотность является основой материального благополучия человека, поэтому любой человек должен обладать знаниями и умениями в этой области. Эта информация касается и правил экономии, и планирования семейного бюджета, и верного распределения доходов/расходов. Читайте нашу подборку книг, чтобы узнать о личном финансовом капитале, инструментах, рынках, которые обеспечат финансовый успех.

Чтобы жить достойно, нужно уметь правильно распоряжаться финансами. Для этого стоит работать над материальной стороной своей жизни. Крепкую материальную базу касательно финансовой грамотности помогут создать следующие полезные книги.

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"Мани или азбука денег", Б. Шефер.

"Мани или азбука денег" / Фото goodreads

Повествование ведется от лица девочки, начавшей с юных лет работать и зарабатывать. Вторым героем является ее лабрадор. Книга небольшая, поэтому легко читается за пару дней. Рассчитана она на широкий диапазон публики. Главный смысл заключен в этой цитате: "Если думать так же, как и думал раньше, результаты будут такими же, как и раньше". Таким образом, в книге рассказывается, что движение, реализация и воплощение новых идей – залог достижения материального благополучия.

"Путь к финансовой свободе", Б. Шефер.

"Путь к финансовой свободе"​ / Фото lavkababuin

Эту книгу можно назвать четкой пошаговой инструкцией к финансовой стабильности и свободе. Материальную независимость людям дает такое количество финансов, при котором о материальной составляющей думать не приходится вообще. Если человек хоть раз побывал на вершине богатства, то он уже никогда не сможет довольствоваться меньшими успехами. Автор советует никогда не пользоваться советами людей, если они живут не так, как мечтаете жить вы.

"Богатый папа – бедный папа", Р. Кийосаки.

"Богатый папа – бедный папа" / Фото Yakaboo

Автор разными способами пытается донести до читателя важность правильного заработка. Он рассказывает о верных капиталовложениях в собственное дело. Ключевая цитата: "Богатые люди покупают активы. У бедных есть только расходы".

"Квадрант денежного потока", Р. Кийосаки.

"Квадрант денежного потока" / Фото Rozetka

Книга посвящена изучению финансовых потоков и всему, что с ними связано. В издании рассказывается как контролировать деньги, направляя их в свой кошелек. Также на страницах объясняются мировосприятия разных людей. Если хотите узнать, как поменять курс финансового потока в свою пользу, то прочтите эту книгу.

"Как составить личный финансовый план", В. Савенок.

"Как составить личный финансовый план"/ Фото litres

Это практическая инструкция, которая поможет правильно спланировать бюджет и отложить деньги на реализацию идеи. Также в этой книге объясняется как сделать так, чтобы даже маленькая сумма денег начала работать на вас. Все изложено простым и доступным языком, без заумной терминологии.

"Самый богатый человек в Вавилоне", Д. Клейсон.

"Самый богатый человек в Вавилоне" / Фото Bookmate

В этой книге раскрыты ключевые принципы накопления и сохранения капитала. Здесь рассказывается как себя вести, чтобы жить достойно, одновременно откладывая определенное количество денег. Главная цитата: "Там, где есть цель, отыщется и дорога". Также в этой книге вы прочтете о том, как заставить капитал приносить прибыль.

"Множественные источники дохода", Р. Г. Аллен.

"Множественные источники дохода" / Фото Rozetka

В книге автор описывает 10 почти безотказных способов увеличить свой доход. Он утверждает, что даже одна, но хорошая сделка, может обеспечить вас на всю жизнь. Также в книге даны рекомендации по правильному использованию своего времени.

Подробно и интересно рассказывается о фондовых биржах, системе экономии денег, инвестировании в недвижимость, заработке на опционных спекуляциях и другом.

"Думай как миллионер", Т. Х. Экер.

"Думай как миллионер" / Фото Rozetka

В книге изложена оригинальная точка зрения автора о методах достижения богатства. Экер полагает, что мышление человека является залогом материального благополучия. Здесь вы найдете практические рекомендации как научиться мыслить правильно, чтобы достичь денежного успеха.

"Величайший секрет как делать деньги", Д. Витале.

"Величайший секрет как делать деньги"​ / Фото Amazon

В этой книге рассказывается о психологии финансового поведения человека. Вы прочтете о том, как впустить богатство в свою жизнь и как следует тратить деньги, чтобы они возвращались вдвойне.

"Страхование. Просто о сложном", О. С. Мельник

Книги / Фото Unsplash

Книга повествует о важности сохранения денег, всех нюансах страхования. Вы узнаете, как верно заключить качественную страховую сделку и при этом не уйти в минус при наступлении страхового случая.

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Если человек уверенно решил стать богатым, поставил цель – значит вскоре будет виден результат. Отличным подспорьем в начале пути станут эти книги, успехов!