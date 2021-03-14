Пандемия сделала популярной дистанционную работу. Но из дома можно не только работать, но и развить настоящий бизнес. Какие бизнес-идеи актуальны сейчас, рассказываем в материале Бизнес 24.

Пандемия изменила наш мир навсегда. Впервые в истории человечества на первый план вышла работа онлайн. В частности, это касается и бизнеса, которому пришлось оперативно налаживать работу в режиме онлайн, так и специалистов, которые были вынуждены изменить свой привычный ритм работы.

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Консалтинговый бизнес

Навыки и знания в этой сфере могут стать популярным товарным активом.

Например, вы можете использовать свой опыт, чтобы создать консалтинговую компанию прямо у себя дома.

Главная роль консультанта состоит в том, чтобы помочь владельцам компаний эффективно решать существующие проблемы.

Для начала специалистам советуют составить список профессиональных навыков и определиться с бизнесами, которым вы можете помочь.

Переводческий бизнес

Если вы свободно владеете несколькими языками, то можете эффективно использовать свои знания и начать переводческий бизнес.

Все, что вам необходимо для старта - это компьютер.

Стоит отметить, что вы сможете значительно повысить доверие к своей компании, получив официальный сертификат от Американской ассоциации переводчиков.

Услуги по написанию контента

В этой сфере авторы имеют много различных опций.

В частности, речь идет о книгах, статьях, блогах, инструкциях для технических пособий и тому подобное.

Для того чтобы стать успешным автором совсем не обязательно быть выпускником факультета журналистики, однако необходимо иметь хорошие навыки письма.

Кроме того, следует помнить о дедлайнах и дисциплине.

Дизайнер вебсайтов

На сегодня большинства бизнесов необходим вебсайт.

Поэтому, для людей, которые понимают, как работать с инструментами для создания дизайна веб-сайтов, умеют комбинировать цвета и имеют художественное видение это хорошим вариантом для создания собственного бизнеса.

Преимуществом также является возможность работать с любой точки мира. Главное иметь высокоскоростное подключение к Интернету.

Стоит заметить, что на начальном этапе затраты на запуск проекту будут минимальными.

Однако, эта сфера является очень конкурентной, поэтому новичкам нужно будет найти способ выделить свое детище.

Идеи для бизнеса на дому / Фото unsplash

Частный репетитор

Люди, которые получат удовольствие от преподавания и любят помогать другим получать новые знания могут стать частными репетиторами.

Специалисты могут предоставлять свои услуги как через Интернет, так и работать лицом к лицу с учениками.

Репетиторам обычно не требуется специальный сертификат для работы, однако они должны иметь широкие знания по меньшей мере в одной конкретной области.

К тому же полезным будет умение подавать информацию таким образом, чтобы учащиеся могли с легкостью ее понимать.

Графический дизайнер

Если вы умеете создавать логотипы, брошюры и фирменные бланки, то возможно вам стоит начать свой бизнес.

Добавим, что это достаточно широкая область, поэтому стоит оценить свои умения и выбрать конкретное направление, каким бы вы хотели заниматься.

В частности, следует определить свой целевой рынок и собрать информацию о конкурентах, поскольку эта профессия очень популярна.

Виртуальный помощник

Если вы имеете опыт работы с предпринимателями и менеджерами в качестве помощника, тогда эта идея точно для вас.

Виртуальные помощники предлагают широкий спектр услуг с помощью компьютера: планирование, работа с почтой, поддержка клиентов, ведение записей.

Ассистенты, работающие на удаленной основе, также могут помочь малому бизнесу повысить свою производительность.

В частности, речь идет о введении новых процессов, сбор и упорядочивание данных, выполнения задач, требующих большого количества времени.

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Консультант по цифровому маркетингу

Многие предприниматели активно ищут способы наладить связь со своими клиентами онлайн.

Если вы имеете опыт работы с социальными сетями, SEO или контент-маркетингом, то у вас есть все шансы создать бизнес в сфере цифрового маркетинга.

Отметим, что эта отрасль является очень разноплановой, поэтому сначала лучше сфокусировать свое внимание на конкретном направлении работы.

Попробуйте найти нишу, которая вам интересна и где вы сможете использовать свои профессиональные умения, после чего может начинать продвигать свой бизнес с помощью нетворкинга.

Продажа товаров через интернет

В эру покупок онлайн есть прекрасная возможность начать бизнес по продаже товаров через интернет.

Стоит заметить, что вы не владеете товарами, продавать в сети.

Зато поставщик отправит товар непосредственно покупателю после продажи.

Для того чтобы привлечь внимание к своему бизнесу сосредоточьте внимание на товарах, которые не могут предложить конкуренты.

Изделия ручной работы

Вы увлекаетесь созданием изделий собственными руками? Если да, то вы можете превратить свое хобби в домашний бизнес.

Прежде всего следует убедиться, что существует рынок для ваших творений.

Вы можете оценить потенциальный спрос и проверить свою конкурентоспособность, посетив ярмарки и специализированные интернет-магазины. Например, Etsy и Amazon Handmade.

Кроме того, вы сможете получить ценные советы по созданию бизнес-проекта от Управления по делам малого бизнеса (Small Business Administration).

В частности, речь идет о поиске качественных материалов или создание узнаваемости бренда и тому подобное.