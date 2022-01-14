Только наличные: какой штраф грозит бизнесу, если он отказывается принимать оплату картой

Отказ в безналичном расчете является ограничением прав потребителей. Если клиент пожалуется на подобный случай, бизнес могут оштрафовать.

Закон Украины "О защите прав потребителей" предусматривает, что покупатель имеет право свободно выбирать способ расчета. В частности, он может оплатить товар или услугу безналично, если предприятие обязано принимать такую ​​оплату законодательно.

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Кто должен предоставлять возможность безналичного расчета

Осуществлять исключительно наличные расчеты могут только предприниматели, работающие в городах и селах с населением менее 25 тысяч человек. Это предусматривает постановление правительства "Об осуществлении расчетов за проданные товары (оказанные услуги) с использованием специальных платежных средств".

Остальные должны принимать безналичную оплату. Такая возможность должна быть обеспечена через POS-терминал или QR-код.

Штрафы

Покупатель, которому отказали в безналичной оплате, может подать жалобу на бизнес в территориальные органы Госпотребслужбы. Штрафы за выявление факта отказа таковы:

за отказ покупателю в реализации его прав – десятикратная стоимость продукции (не менее 85 гривен) или 500 необлагаемых минимумов ( 8 500 гривен );

); за нарушение правил торговли – до 27 необлагаемых минимумов или 459 гривен.

Госпродпотребслужба решила напомнить о таких санкциях, потому что с нового года ФЛП обязаны использовать регистраторы расчетных операций, в том числе программные.

В последнее время увеличилось количество жалоб потребителей по поводу отказа со стороны продавцов в безналичном расчете,

– сообщили в Госпродпотребслужбе.

Дело в том, что из-за загруженности сервисы дали сбои, и некоторые предприниматели решили перейти только на наличные, опасаясь штрафов за неправильное использование РРО.