Тим Кук просит работников Apple возвращаться в офисы с сентября: однако не полностью

Генеральный директор Apple Тим Кук хочет, чтобы его сотрудники возвращались в офис уже с сентября 2021 года. Он не заставляет всех кардинально менять подход, однако просит хотя бы три раза в неделю приходить в офис.

Известно, что большинство работников будут приходить в офисы в понедельник, вторник и четверг. Где они будут работать в четверг и пятницу будет зависеть уже от них.

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Кук считает, что рабочие видеозвонки из дома не могут заменить коммуникацию полностью. Гендиректор уверен, что работникам не хватает общения.

При всем том, чего мы смогли достичь дистанционно, правда заключается в том, что в 2020 году нам не хватало чего-то существенного – друг друга,

– написал Кук.

"Видеоконференции, конечно, сузили расстояние между нами, но есть вещи, которые просто нельзя заменить", – подчеркнул он.

Удаленная работа все же будет

Кук также отметил, что работники могут полноценно работать дома в течение 2 недель в году. Они смогут самостоятельно выбрать, когда именно хотят изменить подход к работе.

Это может быть ближе к семье и любимым, смена обстановки, неожиданные путешествия или другая причина,

– пояснил Кук.

Менеджеры будут согласовывать запросы на работу дома.

"Сейчас позвольте мне просто сказать, что я с нетерпением жду, когда увижу вас. Я знаю, что я не одинок, но мы теряем активность, энергию, творчество, сотрудничество наших личных встреч и ощущение общности, которую мы построили", – сказал Кук .

Новости других компаний

Известно, что Apple сосредотачивается на офисной работе больше, чем некоторые другие компании.

Например, Facebook, Twitter и Microsoft позволят сотрудникам продолжать работать дома даже после пандемии.

даже после пандемии. Компания Google заявила, что ожидает внедрить модель, подобную модели Apple – то есть гибридную. Генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что компания будет применять гибкий подход.