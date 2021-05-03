Отрасли во всем мире пытаются удовлетворить всплеск спроса на такие продукты, как автомобили, высокотехнологичные устройства и смартфоны. Когда проблему устранят – неизвестно.

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Дефицит коснулся и Apple

Глава Apple Тим Кук заверил, что проблем с поставками могут повлиять на продукты, имеющие собственный чип M1. Это касается, в частности, новых iPad Pro и iMac 2021 года.

Дефицит может угрожать прибыли Apple, которая выросла на 54% по сравнению с предыдущим годом.

Дефицит прежде всего касается iPad и Mac. Мы хорошо справляемся с нашим спросом, но что все остальные делают – я не знаю. Мы сделаем все возможное, вот что я могу вам сказать,

– заверил Кук.

По его словам, очень трудно предсказать, когда закончится дефицит.

Проблема с чипами была еще до пандемии

Аналитик из акционерного капитала Quilter Cheviot Бен Баррингер заверил, что такую ​​проблему можно было увидеть еще до 2018 года и начала американо-китайской торговой войны.

Это просто усилилось кризисом COVID-19, поскольку компании стремятся удовлетворить всплеск спроса, который они испытывают или собираются пережить за открытие экономики,

– сказал он.

Apple наблюдала рост продаж своих телефонов, программ и других устройств в течение всей пандемии, поскольку потребители тратили больше времени на работу, покупки и поиск развлечений в интернете.

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