Отрасли во всем мире пытаются удовлетворить всплеск спроса на такие продукты, как автомобили, высокотехнологичные устройства и смартфоны. Когда проблему устранят – неизвестно.
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Дефицит коснулся и Apple
Глава Apple Тим Кук заверил, что проблем с поставками могут повлиять на продукты, имеющие собственный чип M1. Это касается, в частности, новых iPad Pro и iMac 2021 года.
Дефицит может угрожать прибыли Apple, которая выросла на 54% по сравнению с предыдущим годом.
Дефицит прежде всего касается iPad и Mac. Мы хорошо справляемся с нашим спросом, но что все остальные делают – я не знаю. Мы сделаем все возможное, вот что я могу вам сказать,
– заверил Кук.
По его словам, очень трудно предсказать, когда закончится дефицит.
Проблема с чипами была еще до пандемии
Аналитик из акционерного капитала Quilter Cheviot Бен Баррингер заверил, что такую проблему можно было увидеть еще до 2018 года и начала американо-китайской торговой войны.
Это просто усилилось кризисом COVID-19, поскольку компании стремятся удовлетворить всплеск спроса, который они испытывают или собираются пережить за открытие экономики,
– сказал он.
Apple наблюдала рост продаж своих телефонов, программ и других устройств в течение всей пандемии, поскольку потребители тратили больше времени на работу, покупки и поиск развлечений в интернете.
Дефицит чипов: ситуация в других компаниях
- Недавно Маск сказал инвесторам , что в Tesla появились огромные трудности из-за многочисленных проблем цепи поставок в 2021 году.
- Через эту же проблему Samsung пропустит выпуск смартфонов линейки Galaxy Note в 2021 году.
- Также в апреле стало известно об аварии на заводе TSMC. Там произошло отключение электричества, из-за чего компания понесет значительные убытки. Вероятно, это усилит дефицит чипов.