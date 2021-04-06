Много проектов Apple никогда не увидит мир, – Тим Кук намекнул на производство электромобиля
Генеральный директор Apple Тим Кук намекнул, что компания работает над проектом производства электромобиля. В то же время он отметил, что многие идеи Apple "никогда не увидит мир".
Источник:The New York Times
Уже давно в СМИ распространяют информацию о том, что Apple работает над проектом автономных автомобилей Project Titan. Однако это находится под строгим секретом и охраной. Никто никогда официально не подтверждал этого.
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Некоторые сообщения, распространенные в СМИ, доказывают то, что компания вела переговоры с производителями автомобилей. В частности, с Nissan и Hyundai – говорили о партнерстве.
Что сказал Тим Кук
Когда журналистка спросила его об электромобиле, он отметил, что "будет немного застенчивым в этом вопросе".
Если вы сделаете определенный шаг назад, то поймете, что машина во многом есть роботом. Автономный автомобиль – это робот. Есть много вещей, которые вы можете сделать с автономией. И мы увидим, что сделает Apple,
– сказал Тим Кук.
Выйдет ли авто на рынок
Кук отметил, что даже если Apple рассматривала возможность автономного автомобиля – это не значит, что транспортное средство обязательно должен выйти на рынок.
Мы так много вещей исследуем внутри. Многие из них никогда не видят мир,
– отметил Кук.
Также он отказался комментировать, когда его спросили, будет ли иметь этот проект Apple что-то общее с техникой, которую уже выпустила компания. Однако добавил, что Apple любит "интегрировать оборудование, программное обеспечение и услуги и находить точки пересечения между ними".
"Мы считаем, что именно здесь происходит магия", – сказал Тим Кук.
Электромобиль от Apple: коротко
- Несколько отчетов свидетельствуют о планах Apple построить свой автомобиль до 2024 года.
- Есть информация, что компания провела переговоры с Hyundai, Kia и Nissan о партнерстве. В то же время все автопроизводители отрицают это.
- Apple недавно запатентовала некоторые особенности автомобиля. В частности, способы отправлять предупреждения водителям и создавать новые климатические системы.
- Стоит отметить, что Apple может стать не единственным производителем телефонов, который смотрит на стремительный рынок электромобилей.
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