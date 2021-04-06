Генеральный директор Apple Тим Кук намекнул, что компания работает над проектом производства электромобиля. В то же время он отметил, что многие идеи Apple "никогда не увидит мир".

Уже давно в СМИ распространяют информацию о том, что Apple работает над проектом автономных автомобилей Project Titan. Однако это находится под строгим секретом и охраной. Никто никогда официально не подтверждал этого.

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Некоторые сообщения, распространенные в СМИ, доказывают то, что компания вела переговоры с производителями автомобилей. В частности, с Nissan и Hyundai – говорили о партнерстве.

Что сказал Тим Кук

Когда журналистка спросила его об электромобиле, он отметил, что "будет немного застенчивым в этом вопросе".

Если вы сделаете определенный шаг назад, то поймете, что машина во многом есть роботом. Автономный автомобиль – это робот. Есть много вещей, которые вы можете сделать с автономией. И мы увидим, что сделает Apple,

– сказал Тим Кук.

Выйдет ли авто на рынок

Кук отметил, что даже если Apple рассматривала возможность автономного автомобиля – это не значит, что транспортное средство обязательно должен выйти на рынок.

Мы так много вещей исследуем внутри. Многие из них никогда не видят мир,

– отметил Кук.

Также он отказался комментировать, когда его спросили, будет ли иметь этот проект Apple что-то общее с техникой, которую уже выпустила компания. Однако добавил, что Apple любит "интегрировать оборудование, программное обеспечение и услуги и находить точки пересечения между ними".

"Мы считаем, что именно здесь происходит магия", – сказал Тим Кук.

Электромобиль от Apple: коротко