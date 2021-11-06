Пока такой формат онлайн-шопинга доступен только для жителей США, Великобритании и Канады, однако в TikTok обещают расширить функционал еще на несколько регионов уже до конца года. Как малый бизнес наращивает доход благодаря социальной сети – дальше в материале.
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Кейсы продавцов
Компании моментально зафиксировали интерес потребителей к покупкам через TikTok:
- бренд с целевой аудиторией зуммеров Juno & Co., занимающийся средствами по уходу за кожей, сообщил, что продажи товаров увеличились в 10 раз по сравнению с показателями на платформах Facebook и Instagram;
- владелица экомагазина Bee Joyful Джессика Томсон заявила, что все ее товары раскупили в течение 24 часов после применения услуг Square в TikTok – продались даже те позиции, которые раньше не имели спроса у потребителей.
Советы по эффективным продажам в TikTok
Если соцсеть введет покупки внутри приложения в Украине, TikTok может стать хорошей площадкой для отечественного малого и среднего бизнеса в области торговли. Успешные продавцы из США делятся советами по эффективным продажам в приложении.
- Акцент на демонстрации товара. Важно не злоупотреблять рекламными лозунгами, которые призывают приобрести продукт, а больше показывать и описывать свое предложение. Основательница Candid Beaute Мария Вилкес на своей странице в TikTok часто рассказывает, как работает ее самый популярный товар – бальзам для укладки бровей.
- Эксперименты для максимального охвата. Трудно предположить, что станет вирусным на платформе уже завтра. Следует смешивать в своих роликах то, что смешно, модно и информативно. Разнообразие контента лучше сработает с персонализированным алгоритмом соцсети, а значит, увеличит продажи, ведь разные видео посмотрят разные пользователи.
- Аутентичность. Видеоролики на TikTok не могут быть стандартной рекламой. Аутентика в видео должна передавать контент как личный, простой для восприятия и ненавязчивый. Мария Вилкес, в частности, показывает подписчикам процесс создания продукции ее компании, а также рассказывает о собственном пути к предпринимательству.