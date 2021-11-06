Пока такой формат онлайн-шопинга доступен только для жителей США, Великобритании и Канады, однако в TikTok обещают расширить функционал еще на несколько регионов уже до конца года. Как малый бизнес наращивает доход благодаря социальной сети – дальше в материале.

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Кейсы продавцов

Компании моментально зафиксировали интерес потребителей к покупкам через TikTok:

бренд с целевой аудиторией зуммеров Juno & Co., занимающийся средствами по уходу за кожей, сообщил, что продажи товаров увеличились в 10 раз по сравнению с показателями на платформах Facebook и Instagram;

владелица экомагазина Bee Joyful Джессика Томсон заявила, что все ее товары раскупили в течение 24 часов после применения услуг Square в TikTok – продались даже те позиции, которые раньше не имели спроса у потребителей.

Советы по эффективным продажам в TikTok

Если соцсеть введет покупки внутри приложения в Украине, TikTok может стать хорошей площадкой для отечественного малого и среднего бизнеса в области торговли. Успешные продавцы из США делятся советами по эффективным продажам в приложении.