TikTok победил Трампа: почему гендиректор компании покидает пост

Чжан Имин, основатель материнской компании TikTok – ByteDance Ltd., в течение нескольких месяцев открыто вел переговоры о продаже TikTok из-за давления Трампа. Но в ByteDance дождались пока президент Дональд Трамп покинет должность, и после прихода в Белый дом Джо Байдена процесс продажи TikTok остановили.

Летом 2020 года у президента Дональда Трампа развилась странная одержимость TikTok. На фоне пандемии, исторической безработицы и расовых беспорядков, охвативших страну, он решил, что ежедневный поток заголовков идет с китайского приложения для социальных сетей. Очередной эпизод противостояния с TikTok начался в момент обострения отношений между США и Китаем, с которым Трамп вел многолетнюю торговую войну.

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Между тем TikTok становится приложением номер 1 по загрузке в мире, по данным исследовательской компании App Annie. А его рост продолжается и в дальнейшем – TikTok расширяет свою электронную коммерцию и операции по организации прямых трансляций, а также сотрудничает с большим количеством музыкальных исполнителей и влиятельных людей в социальных сетях. При этом многие из них имеют значительное влияние в американской культуре.

Внезапная новость о смене руководства в компании, управляющей TikTok, удивила многих.



Чжан Имин / Фото Bnnbloomberg.ca

В четверг, 20 мая, Чжан Имин заявил, что покидает пост генерального директора ByteDance, завершив почти десятилетнее пребывание у руля технологической компании, которая считается одной из самых быстрых темпов роста в мире. Новым генеральным директором станет начальник отдела кадров Рубо Лян.

Правда в том, что мне не хватает некоторых навыков, которые делают из меня идеального менеджера. Я беспокоюсь, что я все еще слишком полагаюсь на идеи, которые у меня были до основания компании, и не бросил себе новые вызовы, обновляя эти концепции,

– сообщил Чжан Имин в письме к сотрудникам ByteDance.

Выиграв войну в Трампа, глава TikTok переходит на второстепенную позицию, хотя и остается в созданной им компании. Чего ждать от китайского медиамагната в ближайшей перспективе трудно прогнозировать, но достаточно очевидно, что лаврами победителя Трампа он не будет наслаждаться долго. Активное развитие приложении свидетельствует о долгосрочных планах еще большего охвата мирового информационного пространства.