Tiffany отказалась от закупки алмазов и бриллиантов российского происхождения

Легендарная Tiffany & Co больше не будет закупать алмазы, добытые в России и ограненные бриллианты российского происхождения. Об этом компания заявила 25 марта.

Таким образом, Tiffany присоединилась к еще двум американским ювелирным компаниям, которые решили не финансировать Россию в войне против Украины и прекратили сотрудничество с российскими добытчиками драгоценностей и контрагентами – Signet Jewellers и Brilliant Earth.

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Международный ювелирный рынок без добываемых в России алмазов и бриллиантов

Tiffany, принадлежащая концерну LVMH, поручила своим поставщикам прекратить покупать российские необработанные драгоценные камни, а также ограненные бриллианты. Кроме того, компания приостановила сотрудничество с прямыми российскими контрагентами.

Tiffany прекратила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они были огранены и полированы,

– говорится в сообщении компании.

К слову, запрет от Tiffany распространяется на все бриллианты и кристаллы алмазов, добываемые в России после 21 марта.

На днях ранее еще одна ювелирная компания заявила о подобном запрете – Signet Jewelers. Производитель и продавец элитных драгоценностей также попросил своих поставщиков прекратить бизнес с Россией и подтвердить, что ни одна партия для них не будет содержать алмазы и другие драгоценные камни российского происхождения.

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Едва ли не сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля инициативу в области ритейла драгоценностей проявил ювелирный дом Brilliant Earth. Он стал первой крупной компанией, изъявшей из своего каталога все российские бриллианты.

К слову, в Brilliant Earth и Signet Jewelers уже отметили, что остановка поставок российских алмазов и бриллиантов не сильно повлияла на их среднюю выручку. Вместе с тем, по данным MarketWatch, на крупнейшую российскую компанию по добыче необработанных алмазов ЗАО "АЛРОСА" приходится 28% мирового рынка отрасли.

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