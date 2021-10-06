The Facebook Files: как компания Цукерберга попала в скандал и в чем ее обвиняют

В течение последнего месяца издание The Wall Street Journal опубликовало 9 отдельных журналистских расследований о компании Facebook. Информатором оказалась Фрэнсис Хауген, бывшая менеджер продуктов крупнейшей в мире социальной сети, которая впоследствии выдала свою персону публично.

Хауген убеждена, что соцсеть Facebook является опасной для детей, способствует поляризации общества, пропагандирует насилие и угрожает демократии США. 6 октября 2021 года экс-работница дала показания в Сенате и высказалась, что компания должна "заявить о собственном моральном банкротстве".

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Журналистские расследования

На протяжении своей работы в Facebook с 2018 года Фрэнсис Хауген занималась налаживанием алгоритмов борьбы с дезинформацией. Когда ее отдел закрыли и перевели в другой, женщина начала собирать внутренние документы компании, чтобы доказать, что Facebook – опасная социальная сеть, которая может сильно навредить обществу.

Всю собранную информацию Хауген передала журналистам The Wall Street Journal. Издание опубликовало серию из 9 разоблачительных материалов, которую назвало The Facebook Files ("Досье Facebook").

На основании полученных внутренних данных, которые компания никогда не предоставляла публично, журналистам удалось осветить ряд критических проблем, существующих в алгоритмах работы Facebook.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген была информатором журналистов / Фото 60 Minutes

Что не так с Facebook

В материалах журналисты нашли множество неоднозначных нюансов работы алгоритмов соцсети. Подтвердить удалось такие ключевые проблемы:

Алгоритмы построены таким образом, чтобы пользователь продолжал взаимодействие с платформой. В ленте новостей чаще появляются публикации, которые провоцируют людей, в частности, содержат хейтспич, разжигание ненависти, споры пользователей с разными мнениями и тому подобное.

с разными мнениями и тому подобное. Значимость обычного лайка поста значительно меньше, чем смайликов с реакциями. Так, в ленте скорее появится сообщение с несколькими смайликами возмущения , чем фото из отпуска друга с одними только лайками.

, чем фото из отпуска друга с одними только лайками. Дочерняя платформа Instagram негативно влияет на подростков , поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя.

, поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя. В Facebook есть "белый список" пользователей, которым разрешено больше, чем другим . Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены. Так, если они нарушают правила соцсети, то, скорее всего, такой контент не заблокируют и не удалят.

. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены. Так, если они нарушают правила соцсети, то, скорее всего, такой контент и не удалят. Хотя в Facebook работают десятки тысяч модераторов, их подавляющее большинство занимается мониторингом контента на английском языке . Так, посты из Африки и Азии модерируются гораздо меньше, а иногда и вовсе не проверяются.

. Так, посты из Африки и Азии модерируются гораздо меньше, а иногда и вовсе не проверяются. Соцсеть переполнена фейками, в частности дезинформацией о вакцинации против COVID-19. Доказано, что в США почти 40% всех сообщений на эту тему размещают антивакцинаторы.

Что выяснили журналисты / Фото The Wall Street Journal

Последствия для компании

Для Facebook обнародование такой информации является очень негативным явлением. Представителей соцсети вызывают в Конгресс для дачи показаний, а в бездействии по решению проблем компанию обвиняет даже президент США Джо Байден.

Слушания в Конгрессе еще и совпали с масштабным сбоем работы соцсети, который продолжался более 6 часов и принес убытки состоянию Марка Цукерберга – основатель Facebook потерял более 6,6 миллиарда долларов.

Как ситуация будет развиваться дальше – пока сложно предсказать. Однако понятно, что отныне имиджевая история Facebook – это не про юношу, который создал соцсеть на два миллиарда людей в общежитии, а о человеке, который получил миллиардное состояние на разжигании ненависти.