Хауген убеждена, что соцсеть Facebook является опасной для детей, способствует поляризации общества, пропагандирует насилие и угрожает демократии США. 6 октября 2021 года экс-работница дала показания в Сенате и высказалась, что компания должна "заявить о собственном моральном банкротстве".

Читайте также Персонализированный маркетинг: Киевстар приглашает на бесплатный вебинар

Журналистские расследования

На протяжении своей работы в Facebook с 2018 года Фрэнсис Хауген занималась налаживанием алгоритмов борьбы с дезинформацией. Когда ее отдел закрыли и перевели в другой, женщина начала собирать внутренние документы компании, чтобы доказать, что Facebook – опасная социальная сеть, которая может сильно навредить обществу.

Всю собранную информацию Хауген передала журналистам The Wall Street Journal. Издание опубликовало серию из 9 разоблачительных материалов, которую назвало The Facebook Files ("Досье Facebook").

На основании полученных внутренних данных, которые компания никогда не предоставляла публично, журналистам удалось осветить ряд критических проблем, существующих в алгоритмах работы Facebook.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген была информатором журналистов / Фото 60 Minutes

Что не так с Facebook

В материалах журналисты нашли множество неоднозначных нюансов работы алгоритмов соцсети. Подтвердить удалось такие ключевые проблемы:

  • Алгоритмы построены таким образом, чтобы пользователь продолжал взаимодействие с платформой. В ленте новостей чаще появляются публикации, которые провоцируют людей, в частности, содержат хейтспич, разжигание ненависти, споры пользователей с разными мнениями и тому подобное.
  • Значимость обычного лайка поста значительно меньше, чем смайликов с реакциями. Так, в ленте скорее появится сообщение с несколькими смайликами возмущения, чем фото из отпуска друга с одними только лайками.
  • Дочерняя платформа Instagram негативно влияет на подростков, поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя.
  • В Facebook есть "белый список" пользователей, которым разрешено больше, чем другим. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены. Так, если они нарушают правила соцсети, то, скорее всего, такой контент не заблокируют и не удалят.
  • Хотя в Facebook работают десятки тысяч модераторов, их подавляющее большинство занимается мониторингом контента на английском языке. Так, посты из Африки и Азии модерируются гораздо меньше, а иногда и вовсе не проверяются.
  • Соцсеть переполнена фейками, в частности дезинформацией о вакцинации против COVID-19. Доказано, что в США почти 40% всех сообщений на эту тему размещают антивакцинаторы.

Что выяснили журналисты / Фото The Wall Street Journal

Последствия для компании

Для Facebook обнародование такой информации является очень негативным явлением. Представителей соцсети вызывают в Конгресс для дачи показаний, а в бездействии по решению проблем компанию обвиняет даже президент США Джо Байден.

Слушания в Конгрессе еще и совпали с масштабным сбоем работы соцсети, который продолжался более 6 часов и принес убытки состоянию Марка Цукерберга основатель Facebook потерял более 6,6 миллиарда долларов.

Как ситуация будет развиваться дальше пока сложно предсказать. Однако понятно, что отныне имиджевая история Facebook это не про юношу, который создал соцсеть на два миллиарда людей в общежитии, а о человеке, который получил миллиардное состояние на разжигании ненависти.