Истец Оуэн Диас отметил, что на заводе белокожие коллеги часто смеялись над ним, оставляли расистские сообщения на его рабочем месте и в туалете, а также неоднократно призывали "возвращаться в Африку". Вместе с тем руководители завода не принимали никаких мер для противодействия расистским инцидентам и даже угрожали Оуэну увольнением.

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По словам бывшего оператора лифта, такая атмосфера на работе вызвала большой стресс, и у него появились проблемы со здоровьем – мужчина начал резко терять вес и страдал бессонницей.

В некоторые дни я просто сидел на ступеньках и плакал,

– заявил Диас на судебном заседании.

Суд присяжных в начале октября 2021 года встал на сторону истца и объявил приговор – Tesla должна выплатить пострадавшему 137 миллионов долларов компенсации – 130 миллионов за "штрафные убытки" и 6,9 миллиона за эмоциональный стресс.

Реакция Tesla

К слову, это не первый случай расовой дискриминации на заводе Tesla в Фримонте, но самый громкий, учитывая сумму компенсации. Ранее компания уже выплачивала возмещение за расовые унижения на рабочем месте бывшему сотруднику Мелвину Берри в размере 1 миллиона долларов .

В ответ на приговор по делу Диаса вице-президент Tesla по вопросам людей Валери Кейперс Воркман направила письмо сотрудникам завода, которое впоследствии обнародовали на сайте компании .

В этом деле руководители Tesla вмешались и убедились, что на заводе (в Фримонте – ред. 24 канал) были приняты оперативные и своевременные меры. Нужно помнить, что Tesla в 2021 году – это не то же самое, что в 2015 – 2016 годах,

– говорится в письме.