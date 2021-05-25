Известно, что компания Tesla Norway AS никак не отреагировала. Суд постановил выплатить каждому водителю, который столкнулся с проблемой, 16 тысяч долларов.

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Проблемы с быстрой зарядкой возникли у автомобилей, которые покупали в 2013 – 2015 годах.

Важно! Сумма выплат может достичь 160 миллиардов долларов. К такому выводу пришли, подсчитав, что в стране есть более 10 тысяч владельцев Model S.

Судебный иск

В суде доказали, что проблема с аккумулятором случилась именно из-за обновления. Интересно, что аналогичный иск подали клиенты Tesla в США. Сейчас его рассматривают в федеральном суде Северной Калифорнии.

Скандал вспыхнул в Норвегии, ведь именно там очень много владельцев электромобилей. Только в 2020 году более половины купленных машин были электромобилями или гибридами.

Пока неизвестно, заплатит Tesla штраф. Согласно приговору суда, компания должна провести платежи до 31 мая или обжаловать дело до 17 июня. Существует высокая вероятность, что компания попытается обжаловать решение, ведь в суд представители Tesla так и не появились.

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