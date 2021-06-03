Это заявление стало очередным репутационным ударом для американского автопроизводителя после отзыва десятков тысяч автомобилей Tesla в Китае и США за последние несколько месяцев. По словам китайского регулятора рынка, в этих автомобилях есть или проблема с ремнями безопасности , которая может увеличить риск травмирования пассажиров в случае столкновения, или проблема с шинами , которая может увеличить риск столкновения.

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Отзыв, который начнется в 4 июня коснется в целом 734 автомобилей, выпущенных в 2019 году, сообщила Государственная администрация по регулированию рынка Китая на своем сайте, ссылаясь на план отзыва, представленный Tesla. Также китайский регулятор рынка сообщил, что Tesla оповестит владельцев автомобилей, которые будут отозваны и проведет бесплатный осмотр и ремонт их транспортных средств.

Смотрите видео изготовления Tesla Model 3

Tesla Model 3 вошла в тройку самых продаваемых электромобилей в материковом Китае, обогнав по цене аналогичные модели от китайских стартапов, таких как Nio. Однако в последние месяцы на первое место вышел бюджетный автомобиль Wuling Hongguang Mini EV. Американский автопроизводитель открыл завод в Шанхае в 2019 году. В прошлом году Tesla начала поставлять клиентам автомобили Model 3 китайского производства, а в этом году – Model Y китайского производства.

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