Tesla снова достигла невозможного: компания выпустила на рынок рекордное количество новых авто

Компания Tesla обнародовала показатели производства авто за третий квартал 2021 года. Несмотря на глобальную проблему дефицита микросхем, автопроизводитель в целом смог выпустить на рынок 241 300 новых электромобилей.

Такое количество является рекордным для Tesla, а вместе с тем превзошло прогнозы экспертов с Уолл-стрит. Они предсказывали компании показатель в 223 700 автомобилей.

Читайте также Как спасти бизнес: 4 реальные истории с хэппи-эндом

Новый рекорд Tesla

Ранее СЕО Tesla Маск отмечал, что проблемы из-за ограничений в цепочках поставок микрочипов привели к задержкам производства новых авто. Однако это не помешало компании достичь нового рекорда.

Во втором квартале 2021 года объемы поставок составляли 201 205 автомобилей, что более чем на 40 тысяч меньше, чем в третьем квартале. Вполне вероятно, что с такими темпами Tesla сможет выпустить более 1 миллиона электромобилей уже по конечным результатам 2021 года.

Интересно, что нового рекорда удалось достичь не только благодаря популярной Model 3. Так, объемы производства Tesla модели S за третий квартал 2021 года выросли до 9 тысяч единиц по сравнению с лишь 2 340 единицами во втором квартале, когда автогигант только начал выпуск обновленной версии флагманского электроседана.

На тему Капитализация Tesla может достичь 3 триллионов долларов, – Илон Маск

Ожидается, что достичь объемов в более чем 1 миллион новых электромобилей по результатам 2021 года в значительной мере помогут заводы Gigafactory, которые Tesla вскоре планирует запустить в Берлине и Техасе.