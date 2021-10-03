Такое количество является рекордным для Tesla , а вместе с тем превзошло прогнозы экспертов с Уолл-стрит. Они предсказывали компании показатель в 223 700 автомобилей .

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Новый рекорд Tesla

Ранее СЕО Tesla Маск отмечал , что проблемы из-за ограничений в цепочках поставок микрочипов привели к задержкам производства новых авто . Однако это не помешало компании достичь нового рекорда.

Во втором квартале 2021 года объемы поставок составляли 201 205 автомобилей, что более чем на 40 тысяч меньше , чем в третьем квартале. Вполне вероятно, что с такими темпами Tesla сможет выпустить более 1 миллиона электромобилей уже по конечным результатам 2021 года.

Интересно, что нового рекорда удалось достичь не только благодаря популярной Model 3 . Так, объемы производства Tesla модели S за третий квартал 2021 года выросли до 9 тысяч единиц по сравнению с лишь 2 340 единицами во втором квартале, когда автогигант только начал выпуск обновленной версии флагманского электроседана.

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