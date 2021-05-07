На чем зарабатывает Tesla

Миллиарды долларов компания, производящая электромобили, зарабатывает отнюдь не на их продажах. Основной источник прибыли Tesla – это продажа регуляторных кредитов (баллов) другим производителям автомобилей.

К теме Такого не было за время существования, – Маск сказал, что в Tesla является "безумные трудности"

Поскольку компания не вредит окружающей среде, она может продавать избыток этих баллов другим компаниям, чтобы они не нарушали законодательство. Это принесло компании 518 миллионов долларов в первом квартале 2021 года.

Прибыли уменьшаться

Мировые производители автомобилей все серьезнее относятся к электрокарам, а затем требуют меньше регуляторных кредитов. К примеру, Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis, сообщил, что Fiat Chrysler , который приобрел регуляторных кредитов Tesla на сумму 2,4 миллиарда долларов с 2019 года, больше их не потребует.

Илон Маск это предусмотрел

В течение последних десяти лет основатель Tesla Илон Маск предупреждал, что со временем продажи кредитов компании уменьшатся. Однако год за годом доход от этих операций только рос.



Маск давно понимал, что этот источник прибыли временный / Фото estidevelopers.com

Кредитный доход является законным источником дохода – так Tesla обыгрывает своих конкурентов с помощью законодательства. Но если ее этого лишить, то ситуация выглядит не очень хорошей,

– считает аналитик Филипп Хушоа.

Станет ли Tesla убыточной

В первом квартале 2021 года Tesla заработала 518 миллионов долларов от продаж регуляторных кредитов, а также 101 миллион долларов от продажи части биткоинов. Всего на этом компания подняла 619 миллионов долларов . А чистая прибыль составила всего 438 миллионов долларов . Поэтому без регуляторных кредитов и биткоинов, компания была бы убыточной.

С учетом всех фактов, которые мы имеем сейчас, трудно прогнозировать доходность для Tesla на 2021 год, и вместе с этим компания может потерять поддержку основных инвесторов,

– сказал Луис Навеллие, главный директор по инвестициям компании Reno.

В Tesla ожидают, что еще в 2021 году компания получит прибыль от продажи регуляторных кредитов. Но признают, что с годами эти доходы будут падать вплоть пока не исчезнут совсем.