Cybertruck содействовал и с другими моделями. В ожидании выхода Cybertruck клиенты брали в лизинг Model 3.

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Еще в июне 2020 году количество желающих стать владельцем Cybertruck достигала 650 т ысяч человек. По неофициальным подсчетам, сейчас заказов уже более миллиона.

Конфигурации пикапа выбирают:

48% – Dual Motor;

44,5% – Tri Motor;

7,5% – версия с одним двигателем.

Условия предзаказа

Конечно, бронирование без предоплаты не происходит. Человек должен сделать предварительный взнос в размере 100 долларов. Компания обещала вернуть деньги, если клиент передумает.

Отметим, что эта сумма взноса является самой низкой для всего ассортимента Tesla. Вероятно, это и стало причиной впечатляющего количества предзаказов.

Стоимость Cybertruck

Цены на пикап Cybertruck стартуют от 39 900 долларов. Максимальная стоимость – 69 900 долларов. Столько стоит модель с тремя моторами.

Начало производства

Tesla обещает начать производство уже в конце 2021 года. Известно, что сначала планируют продавать 2 мощные версии, в которых запас хода – от 480 до 800 километров.

Важно! Глава Tesla Маск отметил, что следует быть готовым к возможным задержкам. Все потому, что фабрика в Техасе, где будут производить пикап, еще не достроена.