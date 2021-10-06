В течение первого полугодия 2021 года Tesla уже активно повышала цены , однако в последний раз увеличение стоимости произошло еще в июле. Поскольку спрос на новые авто компании самый большой на рынке электромобилей, эксперты прогнозируют, что продукция будет дорожать и в дальнейшем .

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Цены на Tesla Model 3

Tesla увеличила цену на две конфигурации Model 3 – Standart Range Plus и Performance. Актуальная стоимость различных конфигураций модели сейчас такая :

Tesla Model 3 Standart Range Plus – 41 990 долларов (вместо 39 990 долларов);

– Tesla Model 3 Long Range AWD – 49 990 долларов (цена не изменилась);

– Tesla Model 3 Performance – 57 990 долларов (вместо 56 990 долларов).

Наиболее существенный рост стоимости – 2 тысячи долларов для Standart Range Plus , и это самый дешевый автомобиль от Tesla. В начале 2021 года стоимость такой конфигурации составляла 36 990 долларов , что на 5 тысяч долларов или 13% меньше, чем сегодня.

Рост цен на Tesla Model 3 / Скриншот сайта Tesla

Цены на Tesla Model Y

Model Y также выросла в стоимости – обе конфигурации авто подорожали :

Tesla Model Y Long Range – 54 990 долларов (вместо 52 990 долларов);

– Tesla Model Y Performance – 61 990 долларов (вместо 60 990 долларов).

Модель Y Long Range, которая является самым дешевым предложением электрического внедорожника, в целом выросла в цене на 4 тысячи долларов по сравнению с апрелем 2021 года.