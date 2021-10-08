Tesla перенесет штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, чтобы уменьшить расходы работников

Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас. Миллиардер объяснил, что сотрудникам сложно приобрести жилье из-за высоких цен на недвижимость в штате.

Главный офис компании пока находится в Пало-Альто, Калифорния, однако вскоре переместится в Остин, что в Техасе. Илон Маск и сам переехал из Калифорнии в Техас еще в прошлом году, в частности потому, что там расположены мощности SpaceX и можно платить меньше налогов.

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Что будет с мощностями Tesla

Несмотря на переезд, Tesla не собирается отказываться от развития завода в Фримонте и планирует увеличить объемы производства на 50%. То же самое касается мощностей в Неваде, на которых изготавливают аккумуляторы и силовые установки для электромобилей.

Илон Маск подчеркнул, что заводу в Техасе понадобится еще немного времени, чтобы выйти на полную мощность. В Шанхае строительство завода Tesla продолжалось всего 11 месяцев, а вот на запуск крупносерийного производства понадобится как минимум год. Миллиардер ожидает, что запуск в Остине состоится по подобному сценарию.

К слову, штат Калифорния взимает один из самых высоких в США налогов на доход с богачей, а вот в Техасе такого налога для физических лиц-предпринимателей нет. Кроме этого, Маск был недоволен ограничениями в Калифорнии, касающимися борьбы против COVID-19. Ранее он называл требования штата "фашистскими".

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