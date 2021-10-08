Главный офис компании пока находится в Пало-Альто, Калифорния , однако вскоре переместится в Остин , что в Техасе. Илон Маск и сам переехал из Калифорнии в Техас еще в прошлом году, в частности потому, что там расположены мощности SpaceX и можно платить меньше налогов .

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Что будет с мощностями Tesla

Несмотря на переезд, Tesla не собирается отказываться от развития завода в Фримонте и планирует увеличить объемы производства на 50% . То же самое касается мощностей в Неваде , на которых изготавливают аккумуляторы и силовые установки для электромобилей.

Илон Маск подчеркнул, что заводу в Техасе понадобится еще немного времени, чтобы выйти на полную мощность . В Шанхае строительство завода Tesla продолжалось всего 11 месяцев , а вот на запуск крупносерийного производства понадобится как минимум год . Миллиардер ожидает, что запуск в Остине состоится по подобному сценарию .

К слову, штат Калифорния взимает один из самых высоких в США налогов на доход с богачей, а вот в Техасе такого налога для физических лиц-предпринимателей нет . Кроме этого, Маск был недоволен ограничениями в Калифорнии, касающимися борьбы против COVID-19 . Ранее он называл требования штата "фашистскими".