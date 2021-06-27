Tesla отзывает почти 300 тысяч автомобилей в Китае: известна причина

В Китае Tesla отзывает почти 300 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y. Речь идет и о тех, что произвели в стране, и о импортированых.

Причина решения

Китайский регулирующий орган заявил, что компания Tesla это делает для обновления программного обеспечения. Однако владельцам не стоит переживать.

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Владельцам электромобилей нет необходимости даже приезжать на станцию ​​техобслуживания. Обновления выполнят онлайн.

Этот шаг связан с функцией помощи водителю. Системы автопилота автомобилей могут активироваться автоматически, что может привести к авариям от резкого ускорения.

Такой шаг Tesla делает в Китае впервые. Обновления охватит:

49 855 электромобилей Model 3 и Model Y китайского производства;

35 665 импортных электромобилей Model 3.

Комментарий Tesla

В компании извинились перед клиентами.

Мы просим прощения за неудобства, вызванные этим отзывом, у всех владельцев автомобилей. Tesla будет продолжать совершенствовать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями,

– указано в сообщении Tesla.