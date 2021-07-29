Tesla в очередной раз меняет стратегию продаж: что выдумал Илон Маск на этот раз

Tesla откажется от залов в элитных торговых центрах. Вместо этого автопроизводитель сосредоточится на дешевых местах, отдаленном управлении парком автомобилей для тест-драйвов и созданием большего количества центров доставки.

За последние годы компания несколько раз меняла стратегию розничной торговли, и сегодня пытается понять, какой подход является наилучшим.

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Запутанные розничные стратегии Tesla

Поскольку Tesla не использует модель франчайзинговых дилеров, а владеет всеми своими магазинами, это дает автопроизводителю большую свободу действий в управлении розничной торговлей, чем большинству автопроизводителей.

В 2018 году автопроизводитель объявил о том, что сосредоточится на торговых точках с высокой проходимостью в элитных торговых центрах. Год назад генеральный директор Илон Маск удивил всех, включая своих сотрудников, когда объявил, что Tesla закроет большинство розничных магазинов, освободит сотрудников розничной торговли и полностью сосредоточится на онлайн-заказах.

Оффлайн магазины обременяют Tesla / Фото Electrek

Этот шаг был основан на данных, которые свидетельствовали, что большинство покупателей Tesla размещают заказы в Интернете. Через несколько недель после объявления об изменениях Tesla фактически изменила курс и подтвердила, что большинство магазинов останутся открытыми.

В конечном итоге после изменения стратегии розничной торговли в 2019 году, единственное, что претерпело изменения – это значительное сокращение выплат для сотрудников розничной сети Tesla. Такие шаги в компании объяснили тем, что в тот промежуток времени Tesla чувствовала значительное финансовое давление в связи с запуском Model 3 в Европе, и автопроизводитель пытался сэкономить.

Новая розничная стратегия Tesla

Похоже, что сейчас – два года спустя – Tesla реализует расширенную версию плана 2019 года.

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Ожидается, что Tesla закроет некоторые розничные точки, но это не приведет к сокращению штата сотрудников розничной сети: компания Tesla и в дальнейшем набирает сотрудников в отдел продаж.

Согласно новой стратегии, Tesla откажется от большинства своих высокорентабельных мест в торговых центрах и торговых кварталах в пользу центров доставки.

Как и в 2019 году, Tesla планирует сосредоточиться на онлайн-продажах, большая часть сотрудников розничных магазинов будет работать удаленно с людьми, которые размещают заказ онлайн.

Личные "консультанты Tesla"

Сейчас, когда клиент размещает заказ на автомобиль Tesla онлайн, ему назначается "консультант Tesla" в его местном магазине, чтобы помочь управлять процессом, предшествующим доставке.

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Автопроизводитель не нашел причин для того, чтобы эти сотрудники работали в конкретном магазине. Вместо этого консультанты Tesla будут работать в центральном виртуальном магазине, и помогать онлайн-покупателям на определенном рынке без привязки к физическому магазину.

Tesla планирует расширить свое физическое присутствие.

Однако вместо дорогих помещений в торговых центрах и торговых кварталах автопроизводитель собирается арендовать площади на парковках торговых центров, складах и других местах для управления автомобилями, используемыми для тест-драйвов.

Сотрудники Tesla, работающие удаленно, смогут направлять покупателей на тест-драйвы, разблокировать автомобили отдаленно и предоставлять клиентам возможность сесть за руль.

Тест-драйвы Tesla будут проводить с удаленным управлением авто / Фото Electrek

В случаях, когда Tesla уже установила собственные зарядные станции на парковках торговых центров, автопроизводитель попытается договориться с владельцами недвижимости, чтобы сохранить места для подзарядки автомобилей, но при этом отказаться от торговых площадей внутри торговых центров.

На деньги, сэкономленные на аренде этих помещений, Tesla планирует открыть больше центров доставки в менее дорогих, в контексте арендной платы, районах.