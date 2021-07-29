За последние годы компания несколько раз меняла стратегию розничной торговли, и сегодня пытается понять, какой подход является наилучшим.

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Запутанные розничные стратегии Tesla

Поскольку Tesla не использует модель франчайзинговых дилеров, а владеет всеми своими магазинами, это дает автопроизводителю большую свободу действий в управлении розничной торговлей, чем большинству автопроизводителей.

В 2018 году автопроизводитель объявил о том, что сосредоточится на торговых точках с высокой проходимостью в элитных торговых центрах . Год назад генеральный директор Илон Маск удивил всех, включая своих сотрудников, когда объявил, что Tesla закроет большинство розничных магазинов , освободит сотрудников розничной торговли и полностью сосредоточится на онлайн-заказах.

Оффлайн магазины обременяют Tesla / Фото Electrek

Этот шаг был основан на данных, которые свидетельствовали, что большинство покупателей Tesla размещают заказы в Интернете. Через несколько недель после объявления об изменениях Tesla фактически изменила курс и подтвердила, что большинство магазинов останутся открытыми.

В конечном итоге после изменения стратегии розничной торговли в 2019 году, единственное, что претерпело изменения – это значительное сокращение выплат для сотрудников розничной сети Tesla. Такие шаги в компании объяснили тем, что в тот промежуток времени Tesla чувствовала значительное финансовое давление в связи с запуском Model 3 в Европе, и автопроизводитель пытался сэкономить.

Новая розничная стратегия Tesla

Похоже, что сейчас – два года спустя – Tesla реализует расширенную версию плана 2019 года.

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Ожидается, что Tesla закроет некоторые розничные точки , но это не приведет к сокращению штата сотрудников розничной сети: компания Tesla и в дальнейшем набирает сотрудников в отдел продаж.

Согласно новой стратегии, Tesla откажется от большинства своих высокорентабельных мест в торговых центрах и торговых кварталах в пользу центров доставки.

Как и в 2019 году, Tesla планирует сосредоточиться на онлайн-продажах , большая часть сотрудников розничных магазинов будет работать удаленно с людьми, которые размещают заказ онлайн.

Личные "консультанты Tesla"

Сейчас, когда клиент размещает заказ на автомобиль Tesla онлайн, ему назначается "консультант Tesla" в его местном магазине, чтобы помочь управлять процессом, предшествующим доставке.

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Автопроизводитель не нашел причин для того, чтобы эти сотрудники работали в конкретном магазине. Вместо этого консультанты Tesla будут работать в центральном виртуальном магазине, и помогать онлайн-покупателям на определенном рынке без привязки к физическому магазину.

Tesla планирует расширить свое физическое присутствие.

Однако вместо дорогих помещений в торговых центрах и торговых кварталах автопроизводитель собирается арендовать площади на парковках торговых центров, складах и других местах для управления автомобилями, используемыми для тест-драйвов.

Сотрудники Tesla , работающие удаленно, смогут направлять покупателей на тест-драйвы, разблокировать автомобили отдаленно и предоставлять клиентам возможность сесть за руль.

Тест-драйвы Tesla будут проводить с удаленным управлением авто / Фото Electrek

В случаях, когда Tesla уже установила собственные зарядные станции на парковках торговых центров, автопроизводитель попытается договориться с владельцами недвижимости, чтобы сохранить места для подзарядки автомобилей, но при этом отказаться от торговых площадей внутри торговых центров.