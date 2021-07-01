Приказ NHTSA требует от компаний, подпадающих под его действие, сообщать об авариях, произошедших на дорогах общего пользования в США.

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Под требование отчетности о ДТП попадают автомобили всех производителей оборудованные системами автопилота и даже транспортные средства, оборудованные функцией автоматического удержания полосы движения, то есть как ADAS так и ADS соответствующего уровня

Что такое ADAS и ADS ADAS (Advanced Driver Assistance System) – это ряд функций, которые предусмотрены в комплектации авто, или добавляются дополнительно и назначение их – помощь водителю. Система сообщает о наличии проблематичной ситуации, которая возникла или может возникнуть на дороге, то есть автоматизирует и повышает уровень безопасности транспортного средства.

ADS (Automated Driving Systems) – системы автономного управления автомобилем. Имеют пять уровней интеграции, от минимального участия электроники, до полностью автономного управления без участия водителя. Уровни 3 - 5 предусматривают: 3 – большинство функций вождения и мониторинг проезжей части автоматизированные, 4 – все функции управления автомобилем и мониторинга автоматизированные, 5 – все функции вождения и взаимодействие с окружающей средой проходят без участия водителя-человека.

Смотрите видео полностью автономного движения авто Tesla:

Что хотят знать федеральные органы США

Основная миссия NHTSA – безопасность. Введя обязательную регистрацию аварий, агентство получит доступ к важнейшим данных, которые помогут быстро выявить проблемы безопасности, что могут возникнуть в этих автоматизированных системах,

– сказал Стивен Клифф, исполняющий обязанности администратора NHTSA.

Отчет после ДТП

В течение одного дня после получения информации об аварии компании должны сообщить о дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей, оснащенных ADAS уровня 2 или ADS уровня 3-5, в которых было зафиксировано:

травмы подтверждены докторскими выводами

летальные случаи

эвакуация автомобиля,

срабатывания подушек безопасности

вред причиненный другим участникам дорожного движения, в том числе пешеходам или велосипедистам.

Полный отчет должен быть представлен через 10 дней после получения информации об аварии.

Ежемесячный отчет

Ежемесячно компании должны сообщать обо всех других дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобиля, оснащенного системой ADS, повлекших незначительные травмы или материальный ущерб. Отчеты должны обновляться ежемесячно с учетом новой или дополнительной информации и охватывать все ДТП, о которых компания получила сообщение.

Заоблачные суммы штрафов за непредоставление информации

В случае невыполнения постановления компаниям грозит ежедневный штраф в размере 22 992 долларов , а максимальная сумма штрафа может составить "более 100 миллионов долларов ". Также NHTSA может обратиться в Министерство юстиции для дальнейших санкций в отношении компании-нарушителя.

При чем здесь именно Tesla

Эксперты утверждают, что такое решение американского федерального регулятора дорожного движения в частности обусловлено значительным ростом количества аварий на дорогах США с участием автоматически управляемых автомобилей Tesla. Проблема в том, что довольно сложно определять степень участия автономных систем управления автомобилями Tesla в ДТП, многие из которых имели летальные исходы. Американские чиновники считают, что предоставление компаниями таких данных, сделает невозможным свободную интерпретацию результатов ДТП с участием автоматически управляемых автомобилей.

В данном контексте, следует напомнить, что после аварии автомобиля Tesla 18 апреля этого года в Техасе, Илон Маск в твиттере сообщил, что, по его мнению, в этом случае автопилот не было задействовано, и вины автоматизированных систем управления в смертельном ДТП нет.