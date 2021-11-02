Tesla не подписывала никакого соглашения, – Маск о контракте на 4,2 миллиарда долларов с Hertz

Илон Маск заявил, что соглашение между Tesla и сервисом проката автомобилей Hertz касательно поставок 100 тысяч электромобилей на сумму 4,2 миллиарда долларов пока не подписано. Ранее новость о таком контракте повысила стоимость акций Tesla на 13%, благодаря чему рыночная капитализация компании впервые пересекла отметку в 1 триллион долларов.

Заказ на 100 тысяч автомобилей эквивалентен около 10% того, что имеющиеся мощности Tesla могут производить ежегодно. По словам Илона Маска, рост оценки рыночной капитализации его компании является "странным", ведь Tesla сталкивается с проблемами объемов производства, а не спроса.

Обратите внимание Никаких пробок и безопасные улицы: как технологии улучшают жизнь городов, – мнение эксперта

Никакого соглашения не подписано

Страница фан-клуба Tesla в твиттере опубликовала сообщение, в котором поблагодарила самого богатого человека мира за прибыль, которую им удалось получить благодаря резкому росту акций.

Илон Маск ответил, что если рост стоимости вызван новостью о сделке Tesla с Hertz, то компании пока не подписали никаких договоренностей. Миллиардер подчеркнул, что Tesla сможет продать свои авто Hertz лишь по той же цене, что и для рядового клиента: "Соглашение с Hertz не имеет никакого влияния на нашу экономику".

Полный текст сообщения Илона Маска:

Пожалуйста!

Если что-то из этого основывается на Hertz, я хотел бы подчеркнуть, что никакой контракт еще не был подписан.

Tesla имеет гораздо больший спрос, чем объемы производства, поэтому мы будем продавать авто Hertz только с такой же маржой, как и потребителям.

Соглашение с Hertz не имеет никакого влияния на нашу экономику.