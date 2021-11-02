Заказ на 100 тысяч автомобилей эквивалентен около 10% того, что имеющиеся мощности Tesla могут производить ежегодно . По словам Илона Маска, рост оценки рыночной капитализации его компании является "странным", ведь Tesla сталкивается с проблемами объемов производства, а не спроса .

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Никакого соглашения не подписано

Страница фан-клуба Tesla в твиттере опубликовала сообщение, в котором поблагодарила самого богатого человека мира за прибыль, которую им удалось получить благодаря резкому росту акций.

Илон Маск ответил, что если рост стоимости вызван новостью о сделке Tesla с Hertz, то компании пока не подписали никаких договоренностей . Миллиардер подчеркнул, что Tesla сможет продать свои авто Hertz лишь по той же цене , что и для рядового клиента: "Соглашение с Hertz не имеет никакого влияния на нашу экономику".

Полный текст сообщения Илона Маска:

Пожалуйста!

Если что-то из этого основывается на Hertz, я хотел бы подчеркнуть, что никакой контракт еще не был подписан.

Tesla имеет гораздо больший спрос, чем объемы производства, поэтому мы будем продавать авто Hertz только с такой же маржой, как и потребителям.