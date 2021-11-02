Заказ на 100 тысяч автомобилей эквивалентен около 10% того, что имеющиеся мощности Tesla могут производить ежегодно. По словам Илона Маска, рост оценки рыночной капитализации его компании является "странным", ведь Tesla сталкивается с проблемами объемов производства, а не спроса.
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Никакого соглашения не подписано
Страница фан-клуба Tesla в твиттере опубликовала сообщение, в котором поблагодарила самого богатого человека мира за прибыль, которую им удалось получить благодаря резкому росту акций.
Илон Маск ответил, что если рост стоимости вызван новостью о сделке Tesla с Hertz, то компании пока не подписали никаких договоренностей. Миллиардер подчеркнул, что Tesla сможет продать свои авто Hertz лишь по той же цене, что и для рядового клиента: "Соглашение с Hertz не имеет никакого влияния на нашу экономику".
Полный текст сообщения Илона Маска:
Пожалуйста!
Если что-то из этого основывается на Hertz, я хотел бы подчеркнуть, что никакой контракт еще не был подписан.
Tesla имеет гораздо больший спрос, чем объемы производства, поэтому мы будем продавать авто Hertz только с такой же маржой, как и потребителям.
Соглашение с Hertz не имеет никакого влияния на нашу экономику.