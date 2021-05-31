Tesla хочет избавиться зависимости: Маск планирует купить завод по производству чипов

Лидер электромобилестроения компания Tesla Илона Маска активно ищет пути независимости от длительного дефицита микросхем. Источники сообщают о том, что Маск рассматривает возможность приобретения собственного завода микросхем.

Вызванная пандемией глобальная нехватка полупроводников для чипов, необходимых для электрических систем автомобилей, заставляет автомобилестроителей тормозить выпуск транспортных средств. Эта проблема на этом этапе развития автомобильной индустрии все больше беспокоит как производителей, так и инвесторов.

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Для амбициозного руководителя компании Tesla мультимиллиардера Илона Маска зависимость его компании от поставок чипов и микросхем стала настоящим вызовом. По информации Financial Times Tesla готовится к необычному шагу. Компания планирует производить оплату стоимости нужных ей чипов навперед, а также изучает вопрос покупки завода как решение проблемы глобальной нехватки микросхем на рынке.

Купить завод только для собственных нужд

Сообщается, что американский производитель электромобилей обсуждает предложения по обеспечению поставки микросхем с операторами из Тайваня, Южной Кореи и США. А также тот факт, что намерения Tesla в приобретении целого завода по производству микросхем находятся на этапе предварительного изучения.

Производство чипов крайне сложный процесс / Фото Unsplash

Отмечается, что этим шагом Tesla прежде планирует решить только проблему нехватки микросхем для собственных нужд. Однако многие эксперты утверждают, что для даже для такого автомобилестроителя как Tesla, который уже заявили о намерении производить собственные аккумуляторные батареи, передовая фабрика полупроводников и микросхем это очень сложный вызов. Вопрос не только в том, что стоимость инвестиций составит около 20 миллиардов долларов, но и в тонкостях управления такими заводами.

Мир в поисках решения проблемы нехватки микросхем и чипов

Не только автомобильная отрасль обеспокоена нехваткой чипов: США, Китай и ЕС рассматривают возможность снижения зависимости от тайваньских и корейских поставщиков и наращивания собственных производственных мощностей. В частности китайские инженеры в сфере производства чипов призывают правительство страны к сотрудничеству с неамериканскими компаниями, чтобы максимально "деамериканизировать" индустрию.

В Японии Sony совместно с тайваньской компанией TSMC собирается потратить 9,2 миллиарда долларов на строительство японского завода по производству чипов, но, вероятно, это произойдет только в том случае, если правительство Японии предоставит соответствующую поддержку.

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Американский производитель микросхем Nvidia, крупнейшая по рыночной стоимости, прогнозирует, что во втором квартале получит 6,3 миллиарда долларов прибыли, по сравнению с прогнозом аналитиков в размере 5,49 миллиарда долларов. Около 400 миллионов долларов компания планирует получить от продаж специальных чипов, созданных Nvidia для майнинга криптовалюты.