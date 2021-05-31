Вызванная пандемией глобальная нехватка полупроводников для чипов , необходимых для электрических систем автомобилей, заставляет автомобилестроителей тормозить выпуск транспортных средств . Эта проблема на этом этапе развития автомобильной индустрии все больше беспокоит как производителей, так и инвесторов.

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Для амбициозного руководителя компании Tesla мультимиллиардера Илона Маска зависимость его компании от поставок чипов и микросхем стала настоящим вызовом . По информации Financial Times Tesla готовится к необычному шагу. Компания планирует производить оплату стоимости нужных ей чипов навперед, а также изучает вопрос покупки завода как решение проблемы глобальной нехватки микросхем на рынке .

Купить завод только для собственных нужд

Сообщается, что американский производитель электромобилей обсуждает предложения по обеспечению поставки микросхем с операторами из Тайваня, Южной Кореи и США. А также тот факт, что намерения Tesla в приобретении целого завода по производству микросхем находятся на этапе предварительного изучения.

Производство чипов крайне сложный процесс / Фото Unsplash

Отмечается, что этим шагом Tesla прежде планирует решить только проблему нехватки микросхем для собственных нужд . Однако многие эксперты утверждают, что для даже для такого автомобилестроителя как Tesla, который уже заявили о намерении производить собственные аккумуляторные батареи, передовая фабрика полупроводников и микросхем это очень сложный вызов. Вопрос не только в том, что стоимость инвестиций составит около 20 миллиардов долларов , но и в тонкостях управления такими заводами.

Мир в поисках решения проблемы нехватки микросхем и чипов

Не только автомобильная отрасль обеспокоена нехваткой чипов: США, Китай и ЕС рассматривают возможность снижения зависимости от тайваньских и корейских поставщиков и наращивания собственных производственных мощностей. В частности китайские инженеры в сфере производства чипов призывают правительство страны к сотрудничеству с неамериканскими компаниями, чтобы максимально "деамериканизировать" индустрию.

В Японии Sony совместно с тайваньской компанией TSMC собирается потратить 9,2 миллиарда долларов на строительство японского завода по производству чипов, но, вероятно, это произойдет только в том случае, если правительство Японии предоставит соответствующую поддержку.

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