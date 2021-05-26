Tesla не будет просто автопроизводителем: грандиозные планы Илона Маска

В Tesla считают современные технологии искусственного интеллекта примитивными. Грандиозные планы Tesla озвучены Маск поражают, он видит Tesla ведущей робототехнической компанией в области искусственного интеллекта.

Американский миллиардер и генеральный директор Tesla объявил, что компания уже не просто производитель электрических автомобилей. При этом он акцентировал внимание на том, что в это время его компания также активно занимается искусственным интеллектом, а разработки в этом направлении проводит одна из самых сильных аппаратных и программных команд специалистов в области искусственного интеллекта в мире.

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Программное обеспечение, которое существовало для решения вопроса автономного управления автомобилем было довольно примитивным, поэтому мы создали команду с нуля и разрабатываем то, что, по нашему мнению, является, вероятно, самым передовым искусственным интеллектом в реальном мире,

– заявил руководитель технологического подразделения Tesla аналитикам в ходе телефонной беседы, которая касалась финансового состояния Tesla за первый квартал 2021 года.

Стоит отметить, что несколько дней назад американская компания опубликовала свой седьмой подряд квартальный баланс с солидными доходами. С января по март 2021 она получила доход в размере 10 380 миллионов долларов, что на 74% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Кроме того, Tesla продолжает работать над Dojo – суперкомпьютером для обучения автономного искусственного интеллекта Tesla. Маск ранее заявлял, что суперкомпьютер Dojo компании Tesla будет иметь мощность более 1 экзафлопс (exaFLOPS), что сделает его одним из самых мощных компьютеров в мире. Он будет оптимизирован для обучения нейронных сетей и будет предоставлен для использования и другим компаниям.

Смотрите видео автономной поездки автомобиля Tesla

По мнению журнала The Economist, если Илону Маску удастся объединить автомобили, искусственный интеллект, программное обеспечение и энергетику, охват рынка его компаниями будет чрезвычайно широким. И это позволит, как недавно заявил сам Илон Маск, стать Tesla более известной как фирма, занимающаяся робототехникой в области искусственного интеллекта, чем просто производителем электромобилей.