Известно, что все эти заявления Tesla рассмотрят в августе 2021 года. Пока официально компания не заявляла о намерении открытия ресторанов.
К теме Цены на автомобили Tesla растут из-за сбоев во всей автоиндустрии, – Маск
Говорится о товарных знаках для следующих категорий:
- рестораны;
- услуги самообслуживания;
- ресторанные услуги на вынос.
Попытки уже были
Что интересно, глава Tesla Маск вместе с коллегами уже пытался открыть рестораны. Это было в 2017 году. Тогда хотели превратить зарядные станции в магазины, в которых подавали бы пищу, как в ресторанах. Однако Tesla запустила только залы ожидания, в которых были автоматы с едой.
Я сделаю олдскульный ресторан на вынос, ролики и рок-ресторан на новой зарядной станции в Лос-Анджелесе,
– писал Маск в твиттере.
Компания даже подавала заявку на патенты, но люди так и не дождались ресторанов.