Известно, что все эти заявления Tesla рассмотрят в августе 2021 года. Пока официально компания не заявляла о намерении открытия ресторанов.

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Говорится о товарных знаках для следующих категорий:

рестораны;

услуги самообслуживания;

ресторанные услуги на вынос.

Попытки уже были

Что интересно, глава Tesla Маск вместе с коллегами уже пытался открыть рестораны. Это было в 2017 году. Тогда хотели превратить зарядные станции в магазины, в которых подавали бы пищу, как в ресторанах. Однако Tesla запустила только залы ожидания, в которых были автоматы с едой.

Я сделаю олдскульный ресторан на вынос, ролики и рок-ресторан на новой зарядной станции в Лос-Анджелесе,

– писал Маск в твиттере.