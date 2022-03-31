Терехов призвал харьковских предпринимателей возвращаться к работе
Источник:телеграм Игоря Терехова
Для украинской экономики, а также для нашей победы, сейчас очень важно, чтобы бизнес возвращался к работе: давал рабочие места и платил налоги.
С такой просьбой обратился к харьковским предпринимателям мэр города Игорь Терехов.
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Я обращаюсь к харьковскому бизнесу. Городу и стране нужно перезапустить экономику… Выходите, работайте, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков, этого ждет от вас Украина,
– призвал Терехов.
Он напомнил, что украинские власти в последние недели очень упростили правила ведения бизнеса, а также существенно снизили налоговые ставки. Поэтому, конечно, невозможно вернуться к работе в полном объеме, но это можно и необходимо сделать в сокращенном.
Как Украина упростила ведение бизнеса на время войны
- Отменили акциз на горючее, а НДС снизили с 20% до 7%.
- Все товары освобождены от ввозной пошлины.
- Компании с оборотом до 10 миллиардов гривен в год могут пользоваться упрощенной системой налогообложения и платить только 2% от оборота.
- Уплата единого налога для 1 – 2 групп ФЛП – добровольная. ЕСВ за мобилизованных работников платить не нужно.
- Отменили проверки, а разрешения и лицензии можно оформить онлайн.
- Есть возможность взять кредит на бизнес под 0%.
- За трудоустройство переселенцев работодатели получают 6500 гривен за каждого.
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