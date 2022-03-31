С такой просьбой обратился к харьковским предпринимателям мэр города Игорь Терехов.

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Я обращаюсь к харьковскому бизнесу. Городу и стране нужно перезапустить экономику… Выходите, работайте, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков, этого ждет от вас Украина,

– призвал Терехов.

Он напомнил, что украинские власти в последние недели очень упростили правила ведения бизнеса, а также существенно снизили налоговые ставки. Поэтому, конечно, невозможно вернуться к работе в полном объеме, но это можно и необходимо сделать в сокращенном.

Как Украина упростила ведение бизнеса на время войны

Отменили акциз на горючее, а НДС снизили с 20% до 7%.

Все товары освобождены от ввозной пошлины.

Компании с оборотом до 10 миллиардов гривен в год могут пользоваться упрощенной системой налогообложения и платить только 2% от оборота.

Уплата единого налога для 1 – 2 групп ФЛП – добровольная. ЕСВ за мобилизованных работников платить не нужно.

Отменили проверки, а разрешения и лицензии можно оформить онлайн.

Есть возможность взять кредит на бизнес под 0%.

За трудоустройство переселенцев работодатели получают 6500 гривен за каждого.