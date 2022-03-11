Теперь сказки только на пропагандистских каналах: Walt Disney уходит с рынка России

Благодаря экономическим санкциям Запада железный занавес все плотнее накрывает Россию. Все меньше благ цивилизации доступны рабскому русскому народу и, очевидно, вернуть, а тем более заменить их внутренним производством, будет очень непросто.

Ответственный глобальный бизнес не хочет иметь дела со страной-агрессором и зарабатывать на плебеях, которые не способны даже осознать своей причастности к кровопролитию в соседней стране. К таким международным компаниям теперь присоединилась и одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney.

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Никаких качественных мультиков и других продуктов для оккупантов

Компания Walt Disney 10 марта заявила, что останавливает весь свой бизнес в России. Решение касается, в том числе лицензирования контента и продуктов, деятельности Disney Cruise Line, выпуска и распространения журналов и продажи туров National Geographic, производства местного контента и стриминга (Disney+) и др.

Учитывая длительное наступление (России – ред. 24 канал) на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы принимаем меры, чтобы остановить весь наш бизнес на территории России,

– говорится в сообщении компании.

К слову, в Disney отметили, что некоторым их услугам, включая стриминговую платформу и лицензирование контента и продуктов, понадобится время, чтобы остановить свою деятельность в связи с нюансами действующих договоров, тогда как другие разветвления бизнеса будут остановлены немедленно.

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Добавим, что ранее Walt Disney заявляла об остановке выпуска театральных фильмов в России. Другие голливудские студии также приняли подобное решение в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности Worner Bros. и Sony Pictures Entertainment.

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